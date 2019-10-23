Ілон Маск випробував власний супутниковий інтернет

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Ілон Маск
Ілон Маск / Getty Images

Окрім колонізації інших планет та подорожей космосом відомий інженер Ілон Маск запустив проєкт, який передбачає створення загальнодоступного інтернету на Землі. Нещодавно очільник SpaceX опублікував в Twitter перші повідомлення із смартфона, який підключений до супутника на орбіті.

Ілон Маск написав два повідомлення в Twitter:

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Відправляю цей твіт через космос за допомогою супутника Starlink. Вау, це працює !!

Заява мільярдера викликала бурхливу реакцію в соціальній мережі. Багато користувачів йому не повірили, адже ніяких доказів винахідник не надав. Інші сприйняли цю новину з гумором:


- Час пінгу? - Він відправив це вчора

Відзначилися і російські користувачі:

Нагадаємо, в травні компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, вивела на земну орбіту 60 супутників Starlink. Пізніше мільярдер заявив, що цього не вистачить для забезпечення інтернетом всієї планети, а недавно стало відомо, що в плани Маска входить запуск ще 12 000 сателітів.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Ілон Маск Космос SpaceX
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