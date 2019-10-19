Ілон Маск вийшов у прямий ефір на російському бізнес-форумі: відеодоказ

Засновник Space X Ілон Маск долучився до спілкування з учасниками бізнес-форуму у російському Краснодарі за допомогою відеозв'язку. Зробив він це через запрошення на захід на рекламному щиті, що висів прямо навпроти його офісу.

Запис виступу Маска на форумі "справа за малим" опублікувало на YouTube видання "ЮГА.ру".

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Як Маска запрошували на захід? Відомого на весь світ засновника Space X запросили взяти участь у форумі, встановивши перед штаб квартирою компанії білборд з написом: "Kak tebe takoe, Elon Musk" і QR кодом, який вів на сторінку з запрошенням відвідати захід.



Запрошення Маска на захід на білборді

У нього запитали, як він дізнався про запрошення відвідати форум. Маск відповів: "Було дещо біля будівлі SpaceX, що навело на таку думку" і додав що він просто не міг не помітити білборд. Однак, перекладачка виклала слова Маска російською мовою так: "Щось з космосу, напевно, направило".

Дивіться відео: як Ілон Маск приєднався до форуму по відеозв'язку

У ході виступу на форумі по відеозв'язку Маск зазначив, що в Росії багато талановитих людей та додав, що російські технології мають розробки, гідні уваги.

Цікаво, що днями раніше Ілон Маск відреагував на цей білборд. Він відповів російською мовою: "Язик добре підвішений".

Що таке мем "Як тобі таке Ілон Маск"?Це популярний мем в Росії та Україні. Таким висловом коментують абсурдні "винаходи", на кшталт чохла на пульт від телевізора. Його часто пишуть у соцмережах і тегають Маска. Кілька разів Маск відповідав, що думає про ці "розробки".

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