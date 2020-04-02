Ілон Маск заборонив співробітникам SpaceX користуватися Zoom

Таке рішення мільярдер прийняв через проблеми з безпекою сервісу для відеодзвінків Zoom. Додаток не гарантує безпеку від стороннього підключення, а це серйозно загрожує конфіденційності секретної інформації, важливої для національної безпеки США.

Про те, що Zoom забороняється до використання, Ілон Маск попередив у поштовій розсилці адресованій співробітникам SpaceX 28 березня, розповідає BI.

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Ми розуміємо, що багато хто з вас користується цим інструментом для проведення конференцій і підготовки робочих зустрічей. Будьте ласкаві, користуйтеся відтепер електронною поштою, сервісом смс-повідомлень або телефонами як альтернативними засобами зв'язку,

– написав Маск у листі.

Зазначається також, що персоналу NASA вдалося до аналогічних заходів та заборонило своїм співробітникам користуватися Zoom. Відділення Федерального бюро розслідувань США в Бостоні (штат Массачусетс) в понеділок рекомендувало користувачам утриматися від проведення відеоконференцій з допомогою цього додатка. ФБР аргументувало своє попередження двома випадками стороннього підключення до відеозанять у школах.

В чому проблема Zoom

Річ у тім, що в Zoom не передбачено наскрізне шифрування даних. Саме ця обставина дозволяє як мінімум розробнику спостерігати за приватними відеоконференціями.

До слова, напередодні житель міста Сакраменто, штат Каліфорнія, Роберт Каллен подав до суду на сервіс Zoom через розголошення конфіденційної інформації третім особам.

В заяві позивача, поданій в понеділок до федерального суду Сан-Хосе, стверджується, що при встановленні або відкритті скриньки сервіс без відома користувача передає інформацію про нього третій стороні, наприклад, компанії Facebook.

Що таке Zoom?Це сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Організувати зустріч може будь-який користувач, що створив обліковий запис. Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії сервіс прибрав це обмеження.

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