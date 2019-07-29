Ілон Маск запропонував новий спосіб виготовлення електрокарів Tesla

Відомий інженер та очільник компанії Tesla Ілон Маск планує відмовитися від збору кузовів електромобілів. Замість цього він запропонував відливати автомобілі суцільно, таким чином отримавши низку переваг над класичним способом виготовлення.

Що відомо про новий спосіб виготовлення кузовів електрокарів? Для виробництва Tesla Model Y Ілон Маск планує застосувати технологію лиття. Відповідний патент компанія вже отримала, повідомляє forococheselectricos.com.

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У документі детально описаний принцип роботи "різноспрямованої одношарової ливарної машини для виробництва корпусу транспортного засобу". Ідея Ілона Маска в тому, щоб відмовитися на складальних лініях від використання декількох типів ливарних установок, замінивши їх на одну універсальну.



Як створюватимуть нові кузови на заводах Tesla

До того ж, відмовившись від збірки кузова автомобіля і вибравши лиття, вдасться не тільки значно здешевити виробництво, а й зробити конструкцію міцнішою. Випробувати нову ливарну установку планують на новій фабриці Gigafactory 3 в Китаї в 2020 році.



Ілон Маск хоче зробити повністю роботизовані завоти з виготовлення електрокарів

Інші переваги Tesla Model Y. Ще однією статтею зниження собівартості Tesla Model Y стане скорочення кількості використовуваних для комутації проводів.

Якщо в Tesla Model S було близько 3 кілометрів проводів, а в Model 3 – 1,5 кілометра, то при виробництві Model Y компанія планує обмежитися лише 100 метрами.

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