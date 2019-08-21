Ілон Маск запропонував нову ідею як "розігріти" Марс

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Ілон Маск запропонував нову ідею як "розігріти" Марс
/ unsplash

Ілон Маск відомий не лише завдяки своїм компаніям, але й бажанням колонізувати Марс. У своєму Twitter-акаунті мільярдер опублікував одразу дві пропозиції щодо "ремонту" атмосфери Червоної планети.

Що запропонував Ілон Маск? Обидві амбітні ідеї привернули увагу підписників Маска: як рішення він розглядає систему супутників з дзеркалами на борту і навіть ядерну зброю.

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Бажання зробити Марс придатним для життя людини не залишає Ілона Маска вже кілька років. Основна проблема планети – відсутність щільної атмосфери і екстремальна для організму людини температура на поверхні. Для колонізації потрібно штучне стимулювання кліматичних умов для забезпечення життя людей, тварин і рослин.

Ядерна зброя на Марсі та критика NASA. На своїй сторінці в Twitter Маск спочатку запропонував нагріти полярні області Марса за допомогою серії ядерних вибухів, які "не викличуть підвищення радіації і будуть працювати за аналогією з Сонцем", але ідея була розкритикована NASA.

 

Інший спосіб. Пізніше винахідник запропонував альтернативу суперечливому рішенню – використання рою супутників, оснащених спеціальними відбивачами, які виконають роль штучного сонця.

Можливо, для прогріву Марса потрібно запустити тисячі супутників з сонячними відбивачами,
– заявив глава SpaceX і Tesla.

Кому належить ідея із дзеркальними супутниками? Зауважимо, запропонована Маском ідея належить випускнику університету Арізони, який запропонував у 2006 році використання легких орбітальних дзеркал для терраформування поверхні Марса. За цю пропозицію студент Ріджелі Войда був удостоєний премії NASA.

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Теги: Новини Техно Техно NASA Космос Марс Ілон Маск
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