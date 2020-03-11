Ілон Маск: Зв'язок супутників Starlink можна буде використовувати для змагань геймерів

У широкосмугового супутникового зв'язку Starlink, який будує SpaceX, час очікування сигналу буде не більшим ніж 20 мс. Це дозволить використовувати його для проведення турнірів з кіберспорту, а швидкість передачі даних буде настільки високою, щоб користувач про неї взагалі не замислювався.

Про це Ілон Маск заявив на конференції Satellite 2020. При цьому він пообіцяв телекомунікаційним компаніям, що Starlink не стане для них загрозою, пише Ars Technica.

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Це буде дуже непоганий сервіс, тому що затримка сигналу буде дуже низькою. Наша мета – затримка менше 20 мс, так що можна грати у відеоігри, що вимагають швидкої реакції, на турнірному рівні,

– розповів Маск.

Коли компанія вперше заговорила про свої плани з побудови сузір'я супутників Starlink в 2016 році, тоді мовилося про 25 – 35 мс. Але з 2019 року Маск став обіцяти затримку менше ніж 20 мс, яка рано чи пізно знизиться ще більше – до 10 мс.

Проєкт Starlink

Важливо пам'ятати, що Starlink – рішення далеко не для всіх. За словами Маска, в сільських регіонах у компанії з'явиться багато клієнтів плюс дехто в великих містах. Але не всім жителям мегаполісів підійде супутниковий інтернет. За оцінками Маска, Starlink обслуговуватиме 3-4% важкодоступних клієнтів і людей, у яких зараз немає зв'язку або він дуже поганий.

"Я хочу прояснити, Starlink не буде великою загрозою для телекомунікаційних компаній. Я підкреслюю – це не так. Насправді, він допоможе їм, тому що Starlink обслуговуватиме найбільш важкодоступних клієнтів, до яких компаніям важко дістатися і наземними лініями зв'язку, і стільниковими вишками", – пояснив мільярдер.

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х – по всьому світу. SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

До питання прибутку та ціни

Розгортання мережі Starlink обійдеться в мільярди доларів. Навряд чи був сенс створювати мережу з тисяч супутників заради 3-4% потенційних клієнтів, до яких з різних причин не дотяглися звичайні канали зв'язку. Маск, і це очевидно, будує мережу, яка зможе забезпечити масовий сервіс. Тільки тоді витрати відіб'ються. Озвучені технічні характеристики Starlink також свідчать про те, що сервіс буде прямим конкурентом наземних телекомоператорів.

Маск пообіцяв також, що наземна апаратура для прийому супутникового сигналу буде вкрай проста. Термінал треба буде лише спрямувати в небо і ввімкнути, ніяких складних маніпуляцій. Про ціну він не сказав, але в минулому говорив, що мільйони американців платять по 80 на місяць за "поганий сервіс". Можливо, Starlink обійдеться їм дешевше або приблизно в ті ж гроші.

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