Ілона Маск дуже вдало "закрив" рік: з'явилася інформація про статки мільярдера

У перші дні нового року вартість акцій Tesla зросла до історичного максимуму – 448 доларів за акцію, подорожчавши на 250% з середини року. Це означає, що особисті статки Маска вперше, за оцінкою Forbes, перевищили 27 мільярдів доларів. Tesla дорожчає на тлі вкрай вдалого завершення 2019 року і відмінних перспектив на 2020 рік.

Рік, що настав обіцяє стати проривним для всіх проєктів невгамовного Маска: анонсовані запуск першої черги супутникової мережі Starlink, запуск на орбіту корабля Starship, початок пілотованих польотів корабля Crew Dragon, перехід на батареї власного виробництва для Tesla і перші експерименти з імплантації нейроінтерфейса Neuralink.

Не пропустіть: Щоб працювати на Ілона Маска, вища освіта не потрібна

Підсумки Tesla

Вранці 3 січня компанія Tesla в офіційному релізі повідомила, що виконала план поставок на 2019 рік – вона доставила покупцям 367 500 автомобілів, що трохи вище ніж офіційний план в 360 тисяч автівок. Тільки в 4-му кварталі компанія поставила 92 550 електромобілів Model 3 і 19 450 дорожчих Model S і X, кожна з яких коштує близько 100 тисяч доларів.

Наступного тижня розпочнуться поставки китайським покупцям перших Model 3, вироблених на новому Gigafactory в Шанхаї. Завод був закладений менше ніж рік тому, але це не завадило Маску домогтися виробництва першої тисячі автомобілів на новому складальному виробництві ще до кінця року.

Зараз вже можна сміливо сказати, що 2019 рік став переломним для Маска і його єдиного публічного бізнесу – компанії Tesla. При цьому починався він з порад відійти в сторону: регулярні аврали й ручне управління – зовсім не те, що робить сучасний автобізнес прибутковим.

Акції Tesla зросли до історичного максимуму – 448 доларів за акцію, подорожчавши на 250% з середини року.

До середини року Tesla подешевшала майже вдвічі: акції почали рік вище від позначки в 300 доларів, а до 3 червня впали до 178,87 долара за штуку. У цей момент компанія спалювала гроші рекордними темпами, Маск розбирався з логістичним пеклом і назвав своїх ворогів, а авторитетна ділова газета Wall Street Journal розповіла про п'ять фатальних помилок, які ось-ось розорять якщо не самого мільярдера, то компанію Tesla – точно.

На цьому тлі обіцянки Маска, що після впровадження автопілота й системи роботаксі автомобілі Tesla подорожчають в п'ять разів, а сама компанія – в 10, здавалися несмішним жартом.

Через це на другий план відійшли локальні успіхи інших підприємств Маска: складний і успішний запуск Falcon Heavy, випробування пілотованої капсули Crew Dragon, які проводили в SpaceX, а також помпезний анонс нейроінтерфейса для людини майбутнього – Neuralink.

Марсіанський корабель і всесвітній інтернет

Космічний бізнес Маска повинен фінансувати себе самостійно – навіть коли йдеться про корабель для освоєння Марсу. Starship – найбільша і найпотужніша ракета на Землі. Точніше, стане такою, адже поки будують тільки її прототип, і то з перемінним успіхом. За словами Маска, справжній Starship здійснить перший політ через два-три місяці.

Але перш ніж відправитися на Марс, Starship займеться вантажоперевезеннями між різними точками на Землі. За розрахунками SpaceX, запуск корабля буде коштувати всього 2 мільйонів доларів. А на борт він буде брати до 150 тонн вантажів або 1000 пасажирів. Якщо Ілону й справді вдасться зробити запуск ракет таким же надійним і рутинним заходом, як політ на літаку, авіакомпаніям доведеться віддати значну частину ринку.

Однак набагато швидшим способом заробити гроші для Маска та SpaceX має стати проєкт сузір'я комунікаційних супутників Starlink. Остання версія документів на узгодженні в Міжнародному союзі електрозв'язку. Передбачається запуск понад 40 000 супутників для забезпечення швидкого супутникового інтернету на території всієї Землі. Поки на орбіту виведені дві касети по 60 супутників в кожній.

До теми: Ілон Маск: Starship здійснить перший політ через 2-3 місяці

"Прокачка" мозку

Поки скептики побоюються, що мозковий інтерфейс Neuralink перетворить людей на роботів, Маск наполягає, що це головний шанс людства на конкуренцію з розумними машинами майбутнього та лікування захворювань мозку.

Після річного анонсу Neuralink здавався лише новим способом комунікації. Але пізніше Маск пояснив: лікування хвороб мозку і відновлення після інсульту – перша глава історії нейроінтерфейсу.

У 2020 повинні початися випробування Neuralink на людях. Ілон вважає їх неминучими: лише людина може розповісти, що вона відчуває, і тільки так дослідники зможуть розібратися в ролі конкретних нейронів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно