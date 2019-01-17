Індія створить ракету за прототипом SpaceX

Компанія мільярдера Ілона Маска (Elon Musk) отримала визнання завдяки численним успішним запусків багаторазових ракет-носіїв. Саме тому, індійські розробники прагнуть створити схожу ракету, повторюючи розробку колег із SpaceX.

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) вирішила розвинути цю ідею, створивши першу ракету, що має дві багаторазові ступені. Відповідно до публікації ресурсу Times of India, ISRO збирається провести розширені випробування цієї технології в червні і липні 2019 року.

Читайте також: Ризикована місія: SpaceX через місяць запустить корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9



Модель польоту ракети індійських розробників

Для збереження першого ступеня ракети ISRO планує повторювати методику SpaceX і виробляти її посадку його на майданчик, що знаходиться в океані. Для повторного використання другого ступеня індійське космічне агентство протестує в цьому році вдосконалену версію багаторазової ракети-носія (RLV), яка вперше успішно пройшла випробування в 2016 році.

Читайте також: SpaceX успішно вивела на орбіту військовий супутник США