Індія збила супутник та створила загрозу для МКС

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Індія створила загрозу для МКС
Індія створила загрозу для МКС

Під час випробування протисупутникової зброї на основі балістичної ракети Індія могла збили супутник Microsat-R вагою 700 кг. Його запустили у січні 2019 року і він має військове призначення. В результаті цього в космосі утворилось небезпечне космічне сміття.

Як повідомляє N + 1, уламки цього супутника розлетілися по висоті від 200 до 1600 км.

У NASA вже заявили, це може загрожувати Міжнародній космічній станції.

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У чому полягає загроза. За словами глави NASA Джима Брайденстайна, вони знайшли понад 60 потенційно небезпечних об'єктів, розмір яких у діаметрі перевищує 10 см. Хоча є ще й значно дрібніші уламки, відстежити які неможливо.

Загалом на одній висоті зі станцією розмістились 24 уламків супутника. Але МКС поступово знижується ближче до Землі, тож кількість потенційних загроз може вирости.

Щоправда авторитетне джерело повідомляє, що прямої загрози МКС поки немає. Якщо така небезпека і виникне, то станція зможе відхилити від чужорідного тіла, якщо його помітять як мінімум за 3-5 годин до зіткнення.

Компанія Analytical Graphics змоделювала цю ситуацію на відео

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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Теги: Техно Космос МКС Новини Техно Індія
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