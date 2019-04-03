Індія збила супутник та створила загрозу для МКС

Під час випробування протисупутникової зброї на основі балістичної ракети Індія могла збили супутник Microsat-R вагою 700 кг. Його запустили у січні 2019 року і він має військове призначення. В результаті цього в космосі утворилось небезпечне космічне сміття.

Як повідомляє N + 1, уламки цього супутника розлетілися по висоті від 200 до 1600 км.

У NASA вже заявили, це може загрожувати Міжнародній космічній станції.

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У чому полягає загроза. За словами глави NASA Джима Брайденстайна, вони знайшли понад 60 потенційно небезпечних об'єктів, розмір яких у діаметрі перевищує 10 см. Хоча є ще й значно дрібніші уламки, відстежити які неможливо.

Загалом на одній висоті зі станцією розмістились 24 уламків супутника. Але МКС поступово знижується ближче до Землі, тож кількість потенційних загроз може вирости.

I agree with @DutchSpace: the most likely target of India's #ASAT test was Microsat-r (2019-006A). My analysis shows the test must have happened near 5:40 UT when the sat was moving northwards towards Abdul Kalam:@SSC_NL @nktpnd @planet4589 pic.twitter.com/HPUbQ6yTaU — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 27 березня 2019 р.

Щоправда авторитетне джерело повідомляє, що прямої загрози МКС поки немає. Якщо така небезпека і виникне, то станція зможе відхилити від чужорідного тіла, якщо його помітять як мінімум за 3-5 годин до зіткнення.

Компанія Analytical Graphics змоделювала цю ситуацію на відео

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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