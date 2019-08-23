Індійський апарат зробив перше фото Місяця

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Індійський апарат Chandrayaan-2
Індійський апарат Chandrayaan-2 / space.com

Індійський апарат Chandrayaan-2 передав на Землю перше фото поверхні Місяця. Знімок оприлюднила організація космічних досліджень ISRO в Індії.

Як пише India Times, фотографія була зроблена камерою LI4 апарату Chandrayaan-2 з висоти близько 2650 км від поверхні.

На знімку можна побачити кратер Аполлона.

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Що відомо про місію? 21 серпня Chandrayaan-2 провів другий маневр на орбіті. 2 вересня буде проведено ще три маневри, перш ніж місяцехід відокремиться від корабля на орбіті.

Посадка апарату на поверхні на Місяця запланована на 7 вересня. Це має бути перша посадка земного апарату на Південному полюсі земного супутника.

Індійський апарат зробив перше фото Місяця

Фото поверхні Місяця

Що таке Chandrayaan-2? Це індійська автоматична міжпланетна станція. Це вже третя місія для країни - після місячного орбітального зонда Chandrayaan-1 і марсіанського орбітального зонда.

До складу нової місії входить відразу три апарати: супутник, посадкова платформа "Вікрам" і місяцехід "Прагаян". Останній отримав кілька інструментів для вивчення Місяця: два рентгенівських і один інфрачервоний спектрометр для вивчення складу місячної поверхні і пошуку води, камера з високою роздільною здатністю, ще одна камера для складання карти рельєфу, РСА-радар, а також прилади для дослідження місячної іоносфери і розрідженій атмосфери.

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Теги: Техно Новини Техно Індія Космос Місяць
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