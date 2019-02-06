Інформація про нові девайси від Apple засвітилась у коді iOS 12.2

Компанія Apple випустила ще одну тестову збірку операційної системи iOS 12.2. Це оновлення доступно тільки авторизованим розробникам. Цікаво, що у коді нової версії виявили 5 нових продуктів Apple.

Як пише pingvin.pro, iOS 12.2 обіцяє збільшити функціональність системи та виправити дрібні проблеми.

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Разом з тим нова версія прошивки містить натяки як мінімум на п’ять нових девайсів та сервісів:

iPad 7-го покоління; iPad Mini 5-го покоління; iPod Touch 7-го покоління; AirPods 2-го покоління; Сервіс Apple News Magazines.

Цікаво, що навколо iPod Touch 7 зараз з’являється багато чуток. Нещодавно Техно 24 писав, що новий iPod може стати портативною ігровою консоллю.

Можливо, котрийсь із девайсів компанія представить на весняній презентації.

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