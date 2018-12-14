Інформація про смартфон Xiaomi Mi Max 4 просочилась у мережу

За найсвіжішими даними, новий смартфон від Xiaomi - Mi Max 4 мають представити у травні наступного року. При цьому вже зараз у мережі з’явились деякі характеристики в навіть ціна майбутньої новинки.

Про це повідомляє igeekphone.

Так, згідно із новими витоками, Xiaomi Mi Max 4 отримає дисплей з діагоналлю 7 дюймів. Він матиме тонкі рамки без вирізу вгорі екрану. Тильну панель покриватиме скло. Там буде розміщений і сканер відбитків пальців.

Читайте також: Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24

Xiaomi Mi Max 4 працюватиме на новому процесорі Snapdragon 720 у парі з 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Також відомо, що телефон отримає подвійну основну камеру з роздільною здатністю 12 і 12 Мп. Роздільна здатність теж 12 Мп.

Цікаво, що смартфон стане одним із небагатьох продуктів компанії, який буде мати модуль NFC для здійснення безконтактних платежів.

За попередніми даними, Xiaomi Mi Max 4 буде коштувати 290 доларів (8 100 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно