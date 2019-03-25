Інформація щодо процесора Samsung Galaxy Fold з'явилась в мережі

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Який процесор отримав Samsung Galaxy Fold
Який процесор отримав Samsung Galaxy Fold / Скріншот з відео

Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили минулого місяця, проте досі багато характеристики новинки були невідомі. Зокрема, під час презентації південнокорейський виробник не повідомив, який процесор встановлять в новий пристрій.

Як повідомляє Wccftech, інформація щодо процесора з'явилася в базі даних популярного бенчмарка Geekbench разом з результатами тестування продуктивності.

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Який процесор отримав Galaxy Fold? Geekbench визначив, що в Samsung Galaxy Fold встановлений 8-ядерний процесор від Qualcomm. При цьому сама компанія Samsung говорила про використання 7-нанометрової платформи. Під цей опис підходить тільки один чіп – Snapdragon 855. Також тест підтвердив уже відому нам інформацію про 12 ГБ оперативної пам'яті.

Samsung Galaxy Fold
Результати тестів Samsung Galaxy Fold

У одноядерному тесті Galaxy Fold набрав 3418 балів, а в багатоядерному – 9703 бали. Такі показники дещо нижчі, ніж у інших смартфонів на базі Snapdragon 855, що може бути пов'язано із запуском бенчмарка на передпродажному зразку.

Дата виходу та ціна. Вихід Galaxy Fold запланований на 26 квітня. Ціна першого складного смартфона компанії становить 1 980 доларів (близько 54 000 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Ціни
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