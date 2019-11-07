Інновації це просто: 3 приклади з історії

Історія багата прикладами народження інновацій всередині корпорації, і у них є величезний потенціал для пошуку, розвитку і впровадження інновацій. Тому сміливіше залучайте до цього процесу ваших співробітників, як це вже роблять відомі компанії по всьому світу. 3 простих приклади наводимо нижче.

Досвід USDA Forest Service

Збираємо ідеї для поліпшення бізнес-процесів

Як сказано в матеріалі center42.tech, американська компанія USDA Forest Service вирішила, що хоче максимально використати інтелектуальний потенціал кожного співробітника. Незважаючи на те, що організація фінансується бюджетом США, у компанії є ряд комерційних послуг і сервісів (у 2018 році USDA заробила понад 65 мільйонів доларів лише на рекреаційних послугах).

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За 4 роки компанія в рамках спеціальної програми зібрала від співробітників понад 12 000 ідей, які допомогли спростити роботу організації, підвищити ефективність і принести додаткове зростання доходів.

Так, наприклад, виявилося, що проста ідея зміни підходу до обробки клієнтських замовлень раптом почала економити для компанії 500 тисяч доларів на рік, а загальна щорічна економія від поліпшення бізнес-процесів в рамках програми збору ідей перевищила 3 мільйони доларів. Ці кейси навіть лягли в основу книги Implementing Innovation: Fostering Enduring Change in Environmental and Natural Resource Governance від Toddi Steelman.

Американська служба лісів – цікава організація. Вона пройшла великий шлях трансформації за останні 30 років (включаючи активне розширення комерційної діяльності) і навіть заснувала свою грантову програму на пошук інноваційних ідей у ​​сфері збереження лісів і запобігання їх від пожеж (що супер актуально в останні роки ).

Досвід Cemex

Співробітники теж здатні запропонувати інновації

Проводьте форуми і хакатони серед ваших співробітників, адже вони допомагають навіть виробникам цементу – таким як Cemex.

В середині 90-х років в Мексиці був глибока фінансова криза і продажі постійно падали. Боротьба за клієнта стала основою виживання. На одному з мозкових штурмів серед співробітників була придумана ідея швидкої доставки цементу за типом доставки піци, яку реалізували завдяки зміні роботи диспетчерської служби. Замовлення можна було отримати в перебігу 20 хвилин.

В рамках зміни процесів кількість замовлень, які доставляли вчасно, виросла з 40% до 98%. Витрати скоротилися, а прибуток значно зріс. Новий клієнтський досвід побив усі рекорди. А система була впроваджена на всіх підприємствах компанії Cemex в світі.

Кейс Cemex розбирають тепер у багатьох бізнес-школах світу. Адже їм вдалося якимось неймовірним чином додати емоційний фактор в процес купівлі цементу і зайняти домінування в багатьох нових нішах на ринку, про які до них ніхто не здогадувався. Більше цікавих деталей можна знайти за посиланням.

Збирати ідеї важливо, але, щоб ідеї принесли користь – важливий підхід керівництва до інновацій.

Керівники часто заявляють, що їм потрібно більше, більше інновацій, що компанія шукає нові ідеї, але саме вони часто не слухають тих, хто приходить до них з цими ідеями, тим більше якщо ніхто на ринку так ще не робить.

Досвід Gillette

Навіть лідерам потрібно пам'ятати про інновації та майбутнє

Новатори пропонують абсолютно несподіваним чином використовувати наявні ресурси, напрацьовані навички та можливості. Залучайте близьких партнерів, перевірених вендорів, постачальників і експертів з ринку для розробки та оцінки ваших ідей.

Адже інновації не можна оцінювати по вже існуючих у вашій компанії методах оцінки. Навіть якщо ви впевнені, що у вас достатньо досвіду у цьому.

Gillette багато хто сприймає як приклад для наслідування, а їхню компанію розібрали на сотні кейсів по всьому світу (тут, до речі, один з цікавих кейсів у темі битви за ринок лез для бритв).

Але, не дивлячись на те, що вже наприкінці 1990-х років в компанії випускали і зубні щітки (Oral B), і електричні побутові прилади (Braun), і батарейки (Duracell), Gillette не стала першою компанією, яка випустила першу масову електричну зубну щітку. Тепер цей продукт активно зростає по всьому світу, але лідерами сегмент, на жаль, є не вони.

Для потенційних новинок потрібні знання або технології з інших галузей – залучайте фахівців із дизайн-мислення, знаходите стартапи та технологічні компанії, які допоможуть вам з експертизою, знаннями і свіжим «іншим» поглядом на проблеми і виклики вашої галузі та компанії

Подумайте над своєю інноваційною стратегією, розвивайте вашу команду і інвестуйте в неї: коли співробітники починають вільніше мислити, краще сприймати зміни, у компанії завжди з'являється більше шансів створити видатні інновації.

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Розширюйте пошуки нових ідей для вашої компанії, адже світ не стоїть на місці і вже є велика кількість доступних інструментів для запуску корпоративних інновацій.

Автор: Артем Сокол,

Business Development Manager у Center42 Innovation Agency