Інновації від Укрзалізниці: в поїздах встановлять розетки з USB-портами

Укрзалізниця планує обладнати поїзди та вокзали українських міст розетками із USB-портами. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Також в Укрзалізниці нагадали, що на вокзалах та поїздах користувачі можуть заряджати свої ґаджети абсолютно безкоштовно – це правило існує ще з 2017 року.

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Якщо ж за цю послугу будуть просити гроші, в у УЗ просять повідомляти в контактний центр.

"Заряджати свої ґаджети на вокзалах та в поїздах ви можете абсолютно безкоштовно. Якщо у вас вимагатимуть за це кошти, обов’язково повідомте наш контактний центр: 0 800 503 111", – кажуть в УЗ.

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