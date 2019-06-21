Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів

Сучасні технології значно спрощують ведення бізнесу: можна бути мобільним, швидко виконувати одночасно велику кількість завдань і мати доступ до робочих процесів цілодобово та з будь-якого місця. У нагоді стане мобільний телефон, а послуги оператора можуть значно покращити його функціонал.

Зокрема, однією із інноваційних функцій є послуга Mobile ID, що дає змогу здійснювати електронну ідентифікацію особи для отримання електронних послуг. Вона істотно заощаджує час, ресурси та фінанси і компаній, і звичайних користувачів.

Як працює Mobile ID?

Цей сервіс доступний на будь-якому телефоні, у тому числі на кнопковому. Для доступу до цифрових послуг достатньо вказати свій номер і ввести PIN-код, відомий лише користувачеві. Також знадобиться спеціальна захищена SIM-картка. До речі, у магазинах Київстар її можна отримати безкоштовно.

Послуга має низку переваг

Допомагає ідентифікувати та підтверджувати особу користувача за допомогою мобільного;

Дає змогу віддалено підписувати документи, скориставшись електронним підписом. Він зберігається на SIM-картці в телефоні і доступний тільки власникові;

Сервіс робить можливим користування електронними послугами держустанов: отримувати довідки про несудимість, реєструвати ФОП, замовляти номери для авто, переглядати й сплачувати штрафи в Кабінеті водія тощо.

Переваги для бізнесу

Mobile ID забезпечує доступ до широкого переліку онлайн-послуг. Завдяки взаємодії через інтернет, коло клієнтів та їхня територія розширюються. Тож потреба у фізичних офісах для роботи з клієнтами втрачається – бізнес заощаджує на утриманні офісів, персоналу та позбавляється черг.

При цьому, сама послуга надається дуже швидко. А це значить, що кількість наданих послуг зростає.

Крім того, Київстар пропонує бізнесу ще одну послугу – Star.Docs. З цим сервісом можна легко перевести бізнес з витратного паперового документообігу на електронний – більш швидкий та економний.

Скажімо, вартість електронного документа з мінімальним тарифом у Star.Docs – лише 80 копійок, а вартість одного паперового – у рази вища, адже лише конверт з маркою коштує від 10 гривень, і це без врахування вартості паперу, витратних матеріалів для принтера тощо.

Зі Star.Docs можна за кілька секунд створювати, надсилати та отримувати документи, спільно працювати з ними, коментувати та обговорювати їхній зміст онлайн. Усі файли зберігаються в безпечному хмарному сховищі або на цифровому носії, а користувачі мають цілодобовий доступ до них.

Як бачимо, Mobile ID дає змогу бізнесу робити повсякденну роботу легшою та комфортнішою, вивільняти час на інші важливі справи. Звичайні користувачі зможуть отримувати потрібні послуги без візитів до установ – у будь-якому місті чи країні та в будь-який час.

Цей маленький електронний сервіс від Київстар – великий стрибок до побудови цифрової держави.