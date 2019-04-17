Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок

Президент Dell Technologies у регіоні ЕМЕА Ангус Хегарті вперше відвідав Київ. Під час спілкування з журналістами він розповів, чому компанія Dell планує розвивати свій бізнес в Україні, у що вони інвестуватимуть та де ховаються найцікавіші перспективи.

Компанія Dell Technologies, найбільше відома українцям виробництвом ноутбуків та персональних комп’ютерів. Зараз вона активно вкладає кошти у розвиток свого бізнесу в Україні. При чому – у дуже різноманітних напрямках. Про те, як компанія розвиватиметься в Україні та як вона сприятиме розвитку українського ринку під час зустрічі із журналістами розповів президент Dell Technologies у регіоні ЕМЕА (регіон включає Європу, Близький Схід та Африку) Ангус Хегарті:

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Ангус Хегарті про інвестиції в Україну та розвиток діджиталізації

В Україні у різних регіонах є компанії із дуже високим рівнем діджиталізації, які дуже зацікавленні у впровадженні та використанні технологій у бізнесі. Але над загальним розвитком цього напрямку ще потрібно багато працювати – є багато олдскульних бізнесів, які ігнорують використання сучасних технологій. Але це – не лише проблема України. Це – загальносвітовий тренд, який є добре помітним у різних країнах. Ми бачимо таку ж ситуацію у Великобританії, Франції, Німеччині, Ірландії, Західній Європі, Польщі, інших країнах регіону. Це знаходить відображення у дослідженнях: лише 5-6% компаній займають лідируючі позиції в сфері цифрових технологій. Але в Україні наші клієнти іноді використовують просто вражаюче інноваційні підходи, які сильно вирізняють їх від того, що ми бачимо на інших ринках.

Ангус Хегарті: лише 5-6% компаній займають лідируючі позиції в сфері цифрових технологій

Зараз в Україні багато компаній намагаються змінити свій підхід до використання технологій. Вони відмовляються від сприйняття технології як частини бек-офісу, яка "відтягує" гроші від цільових проектів. Приходить розуміння, що технологія – це не інвестиції. Технології – це елемент бізнес-стратегії. Такий підхід набагато більш прогресивний. Використання технологій дозволяє розблокувати більше можливостей бізнесу та співробітників. Але це створює нові виклики для компанії, тому що доведеться, з одного боку, забезпечувати стабільність роботи (щоб робочі процеси не переривалися, щоб та ж електронна пошта ходила без перебоїв), а з іншого, – змінювати підхід до роботи бізнесу та перетворюватись.

Ангус Хегарті: технології – це елемент бізнес-стратегії

Щоб допомогти трансформуватися плавно, без втрат, ми готові надати широкий спектр технологій за трьома напрямками:

1) Трансформація робочих місць передбачає оновлення комп'ютерного парку, щоб підвищити ефективність співробітників, щоб забезпечити можливість працювати мобільно (віддалено) без шкоди для захисту даних і для продуктивності.



2) Інфраструктура дата-центру та її модернізація, тобто перехід від застарілих систем до більш гнучкого набору програмних рішень, що дозволяють діджиталізовуватись, застосовувати і створювати цифрові сервіси.



3) Третій напрям – це безпека. Ми говоримо з нашими замовниками про те, як вибудувати і забезпечити захист через дата-центр, через хмару, і як працювати у мультихмарному середовищі. Багато з них використовують для додатків і рішень різні хмари: публічні, приватні, або загальнодоступні хостинги. Рішення Dell допомагають працювати мультихмарному середовищі.

Ангус Хегарті: рішення Dell допомагають працювати мультихмарному середовищі

Багато наших клієнтів зазначили, що проблема отримання певних професійних навичок є певним викликом в Україні. Є дуже потужна потреба у спеціалістах із аналізу великих даних, людях, які вміють працювати в області даних, у сферах програмування та кібербезпеки, тощо. А тих, хто такими навичками володіє, далеко не завжди вдається залучити до свого офісу. Реальність полягає у тому, що якщо ти використовуєш технології для трансформації власних робочих потужностей, ти починаєш приваблювати таланти до свого бізнесу і можеш зберігати ці таланти у своїй компанії.

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Ми плануємо інвестувати у можливість привести на український ринок більше спеціалізацій. За останні кілька років ми інвестували значні кошти у розвиток наших партнерів. Ми продовжуємо інвестувати у навчання, у сертифікацію, виводячи на ринок нові продукти, такі як гіперконвергентні інфраструктури VX-Rail або платформа VMware Cloud Foundation (VCF), на базі яких можна створювати гібридні хмарні середовища (подібні рішення особливо важливі з огляду на те, як росте число компаній, що використовують гібридну хмару, за даними опитування State of Cloud, в 2018 році їх було 58%, а роком раніше – 51%, – примітка Dell Technologies).

Ангус Хегарті: використання технологій приваблює таланти у ваш бізнес

Наша стратегія дуже проста: зібрати технології, оновлювати та розвивати все, що пов’язано із цими технологіями та зробити так, аби клієнтам було легко використовувати ці технології у їхньому бізнесі, створювати власний продукт і просувати його на ринку. Ми інвестуємо і будемо розкривати дедалі більше потенціалу тут, в Україні. Наші інвестиції в наш бізнес виросли більш ніж удвічі за останні 18 місяців. Я впевнений, це позитивно позначається не тільки на бізнесі, а і на всій галузі. У майбутньому наша стратегія інвестування дозволить нам просуватися швидше. Ми направимо кошти на підвищення кваліфікації та на спеціалізацію тут, в Україні, ми продовжимо вкладати в партнерську мережу.

Я вивчив історії інших технологічних компаній. Я бачу, що велика кількість компаній закриває свої офіси в Україні, вони відступають або передають своє "присутність" на аутсорсинг іншим компаніям. Підкреслю, що це точно не про Dell Technologies. Ми хочемо працювати з нашими замовниками, допомагаючи їм розвивати їх бізнес, ми будемо підтримувати наших партнерів, щоб вони розкривали і свій, і наш потенціал.

Ангус Хегарті: ми продовжимо вкладати в партнерську мережу

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