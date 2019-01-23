Інноваційний смартфон від LG: що представить компанія на MWC 2019

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LG представить смартфон LG G8 ThinQ
LG представить смартфон LG G8 ThinQ / Фото з вільних джерел

Компанія LG опублікувала промо-ролик, який присвятили майбутньому заходу в рамках виставки MWC 2019. Відзначимо, сама виставка проходитиме в Барселоні з 25 лютого до 28 лютого, а корейський виробник проведе свій захід "нульового дня" – 24 лютого.

Про це повідомляє LG Electronics.

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У короткому відеоролику можна побачити рухи руки над аркушем паперу, після яких на ньому з'являються фрази "Goodbye Touch" (прощай, дотик) і "MWC 2019 LG Premiere" (MWC 2019 LG прем'єра).

У своєму блозі LG розповіла, що цей тизер дозволяє припустити створення нового смартфона з революційним призначеним для користувача інтерфейсом, "яким можна керувати, не торкаючись екрану".

Промо-ролик презентації LG на MWC 2019 – дивіться відео

Очікується, що компанія представить в Барселоні смартфон LG G8 ThinQ. Судячи з відео, користувач зможе керувати ним, не торкаючись дисплея. Слід зазначити, що до цього про подібну нової функції у смартфонів LG не було ніяких повідомлень.

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Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: Техно
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