Інсайдер оприлюднив відео із гнучким смартфоном від Xiaomi

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Інсайдер оприлюднив відео із гнучким смартфоном від Xiaomi
Інсайдер оприлюднив відео із гнучким смартфоном від Xiaomi / Фото з відкритих джерел

Відомий інсайдер Еван Бласс оприлюднив відео, на якому, начебто, новий смартфон від Xiaomi з гнучким екраном. Щоправда, він не назвав джерело цього витоку.

Про це пише tehnot.com.

На відео зображений смартфон з гнучким екраном під керуванням фірмової прошивки Xiaomi MIUI 10.

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Девайс нагадує щось середнє між смартфоном та планшетом. У процесі використання його згинають двічі. У теорії, виходить смартфон з дисплеєм на чотирьох гранях (і швом по центру спинки).

Ймовірно це може бути спеціальна зйомка для демонстрації в рамках виставки CES 2019. Можливо, ролик покажуть на презентації нової моделі смартфона під брендом Redmi.

Як відомо, наразі активно працюють над розробкою гнучкого смартфона Samsung і Huawei.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: Техно
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