Інсайдер оприлюднив відео із гнучким смартфоном від Xiaomi
Відомий інсайдер Еван Бласс оприлюднив відео, на якому, начебто, новий смартфон від Xiaomi з гнучким екраном. Щоправда, він не назвав джерело цього витоку.
Про це пише tehnot.com.
На відео зображений смартфон з гнучким екраном під керуванням фірмової прошивки Xiaomi MIUI 10.
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Девайс нагадує щось середнє між смартфоном та планшетом. У процесі використання його згинають двічі. У теорії, виходить смартфон з дисплеєм на чотирьох гранях (і швом по центру спинки).
Ймовірно це може бути спеціальна зйомка для демонстрації в рамках виставки CES 2019. Можливо, ролик покажуть на презентації нової моделі смартфона під брендом Redmi.
Як відомо, наразі активно працюють над розробкою гнучкого смартфона Samsung і Huawei.
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