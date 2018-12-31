Інсайдер оприлюднив відео із гнучким смартфоном від Xiaomi

Відомий інсайдер Еван Бласс оприлюднив відео, на якому, начебто, новий смартфон від Xiaomi з гнучким екраном. Щоправда, він не назвав джерело цього витоку.

Про це пише tehnot.com.

На відео зображений смартфон з гнучким екраном під керуванням фірмової прошивки Xiaomi MIUI 10.

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Девайс нагадує щось середнє між смартфоном та планшетом. У процесі використання його згинають двічі. У теорії, виходить смартфон з дисплеєм на чотирьох гранях (і швом по центру спинки).

Ймовірно це може бути спеціальна зйомка для демонстрації в рамках виставки CES 2019. Можливо, ролик покажуть на презентації нової моделі смартфона під брендом Redmi.

Як відомо, наразі активно працюють над розробкою гнучкого смартфона Samsung і Huawei.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

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