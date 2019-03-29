Інсайдери розсекретили дизайн нових iPhone XI

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Інсайдери розсекретили дизайн нових iPhone XI
Інсайдери розсекретили дизайн нових iPhone XI / Фото з вільних джерел

Нову лінійку iPhone представлять лише восени, проте інформація щодо майбутніх новинок вже з'являється в мережі. Слідом за першими зображеннями iPhone XI в мережі опублікували креслення, яке розкриває особливості дизайну нового смартфона.

Як повідомляє Phone Arena, детальне схематичне зображення корпусу смартфона, опубліковане китайським джерелом в Twitter, імовірно призначене для співробітників складальної лінії.

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Дизайн та камера. На це натякає специфічна розмітка документа, характерна для робочих креслень. Контури неназваного апарату схожі з уже випущеним iPhone Xs, але вирізи для модуля камери істотно відрізняються від актуального модельного ряду смартфонів Apple.

iPhone XI
Інженерні креслення iPhone XI

Судячи зі схеми, новинка буде оснащена потрійною основною камерою з асиметричним розташуванням сенсорів. Раніше про таке компонування повідомляв відомий інсайдер Стів Хеммерстоффер (він же OnLeaks), який розмістив в своєму блозі порівняння нового витоку з попереднім.

iPhone XI
iPhone XI отримає потрійну основну камеру

Інші деталі. Щодо моделі майбутнього iPhone джерела розійшлися в думках: за різними даними, мова може йти як про новий "бюджетний" iPhone Xr, так і про флагманський iPhone XI. Технічні характеристики апарату як і раніше невідомі.

Дата анонсу. Очікується, що Apple традиційно представить оновлену лінійку смартфонів у вересні.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони iPhone Apple
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