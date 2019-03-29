Інсайдери розсекретили дизайн нових iPhone XI

Нову лінійку iPhone представлять лише восени, проте інформація щодо майбутніх новинок вже з'являється в мережі. Слідом за першими зображеннями iPhone XI в мережі опублікували креслення, яке розкриває особливості дизайну нового смартфона.

Як повідомляє Phone Arena, детальне схематичне зображення корпусу смартфона, опубліковане китайським джерелом в Twitter, імовірно призначене для співробітників складальної лінії.

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Дизайн та камера. На це натякає специфічна розмітка документа, характерна для робочих креслень. Контури неназваного апарату схожі з уже випущеним iPhone Xs, але вирізи для модуля камери істотно відрізняються від актуального модельного ряду смартфонів Apple.



Інженерні креслення iPhone XI

Судячи зі схеми, новинка буде оснащена потрійною основною камерою з асиметричним розташуванням сенсорів. Раніше про таке компонування повідомляв відомий інсайдер Стів Хеммерстоффер (він же OnLeaks), який розмістив в своєму блозі порівняння нового витоку з попереднім.



iPhone XI отримає потрійну основну камеру

Інші деталі. Щодо моделі майбутнього iPhone джерела розійшлися в думках: за різними даними, мова може йти як про новий "бюджетний" iPhone Xr, так і про флагманський iPhone XI. Технічні характеристики апарату як і раніше невідомі.

Дата анонсу. Очікується, що Apple традиційно представить оновлену лінійку смартфонів у вересні.

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