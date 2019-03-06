Instagram-аккаунт Google поставив на аватар роботу української пенсіонерки

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Google поставив на аватар роботу української пенсіонерки
Google поставив на аватар роботу української пенсіонерки

Новим авартаром офіційного Instagram-аккаунту Google стала робота української майстрині з Кривого Рогу, 65-річної Людмили Кисельової. Жінка зобразила лого Google у вишивці в стилі "французький вузлик".

Наразі це фото вже зібрало понад 68 000 лайків.

Історію лого розповів зять авторки, креативний директор агентства RAM360 Святослав Кобзенко, пише ain.ua.

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За словами Святослава, Людмила Кисельова понад 20 років працювала на Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівнГЗК), а після виходу на пенсію зайнялася вишивкою у стилі "французький вузлик".

Жінка також вишила логотипи Adidas та Nike. Щоб вишити лого Google в цій техніці, майстрині знадобилося близько 2 днів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A masterfully embroidered #MySuperG from @skobzenko.

Публикация от Google (@google)

Чому зацікавився Google. Це арт-проект Google, кампанія зі збору цікавих втілень логотипу Google. Найкращі ідеї компанія публікує у своєму Instargam. Учасником може стати кожен.

Потрібно розмістити пост у себе в Instagram, поставити хештег #MySuperG і роботу має побачити Google.

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Теги: Техно Google Новини Техно Instagram Інтернет
Джерело: 24 Канал
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