Instagram буде боротись із цькуванням у соцмережі

83 Читать новость на русском
Instagram буде боротись із цькуванням
Instagram буде боротись із цькуванням / engadget.com

Соціальна мережа Instagram спробує боротись із цькуванням користувачів. Наразі розробники шукають спосіб впоратися з проблемою, не вдаючись до блокувань.

Про це заявив глава Instagram Адам Моссері. Інформація розміщена в офіційному блозі компанії.

Нововведення. Одним із нововведень є механізм, який попереджатиме користувачів перед публікацією коментаря, що він може бути сприйнятий як образливий. Він працюватиме не основі штучного інтелекту.

ЦІкаво:  Створили сайт з найгіршим у світі інтерфейсом

Вже відбулось попереднє тестування і ця функція спонукала деяких користувачів скасувати або написати менш образливий коментар.

Ще одна нова функція — можливість приховати коментарі. Користувачі зможуть продовжити їх писати, але бачити їх будуть тільки власник облікового запису і вони самі. Тож якщо власник сторінки ще не готовий блокувати або скаржитися на профіль, але не хоче, щоб ці коментарі бачили інші, то він може зробити їх невидимими.

Так, нейромережа вважатиме образливими слова "потворний", "дурний" тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Коли в Україну повернеться спека до +33 градусів: прогноз
сьогодні
19363
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Instagram
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5613
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
13833
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2315
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2316
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
877
Новини
Більше новин
Залиште відгук