Instagram буде боротись із цькуванням у соцмережі

Соціальна мережа Instagram спробує боротись із цькуванням користувачів. Наразі розробники шукають спосіб впоратися з проблемою, не вдаючись до блокувань.

Про це заявив глава Instagram Адам Моссері. Інформація розміщена в офіційному блозі компанії.

Нововведення. Одним із нововведень є механізм, який попереджатиме користувачів перед публікацією коментаря, що він може бути сприйнятий як образливий. Він працюватиме не основі штучного інтелекту.

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Вже відбулось попереднє тестування і ця функція спонукала деяких користувачів скасувати або написати менш образливий коментар.

Ще одна нова функція — можливість приховати коментарі. Користувачі зможуть продовжити їх писати, але бачити їх будуть тільки власник облікового запису і вони самі. Тож якщо власник сторінки ще не готовий блокувати або скаржитися на профіль, але не хоче, щоб ці коментарі бачили інші, то він може зробити їх невидимими.

Так, нейромережа вважатиме образливими слова "потворний", "дурний" тощо.

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