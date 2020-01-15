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Дочекалися: Direct буде доступний у веб-версії Instagram

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Direct буде доступний у веб-версії Instagram / Unsplash

В Instagram почали тестувати функцію Direct, яка буде доступна в десктопній версії соцмережі. Зауважимо, раніше можливість листування в Instagram була доступна лише в мобільній версії додатку.

Що відомо про оновлення

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Як пише The Verge, повідомлення Direct будуть практично такими ж, як у додатку. Їх можна буде лайкати, а також чат підтримуватиме відправку фотографій.

З 14 січня 2020 року "невеликий відсоток" користувачів по всьому світу отримав можливість обмінюватися повідомленнями в комп'ютерній версії Instagram.


Direct з'явиться в десктопній версії Instagram

За словами представників компанії, зараз нововведення знаходиться в стадії тестування. Більше інформації про розширення експерименту з'явиться пізніше.

Коли з'явились повідомлення про нову функцію

Про плани щодо веб-версії Direct користувачі дізналися більше року тому. Тоді VentureBeat писали, що якщо приватні повідомлення з'являться в веб-версії Instagram раніше інших відсутніх функцій, це "в черговий раз підтвердить, що найбільш перспективною сферою для розвитку в Facebook вважають обмін повідомленнями".

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Соцмережі Instagram Додатки
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