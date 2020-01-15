Дочекалися: Direct буде доступний у веб-версії Instagram
В Instagram почали тестувати функцію Direct, яка буде доступна в десктопній версії соцмережі. Зауважимо, раніше можливість листування в Instagram була доступна лише в мобільній версії додатку.
Що відомо про оновлення
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Як пише The Verge, повідомлення Direct будуть практично такими ж, як у додатку. Їх можна буде лайкати, а також чат підтримуватиме відправку фотографій.
З 14 січня 2020 року "невеликий відсоток" користувачів по всьому світу отримав можливість обмінюватися повідомленнями в комп'ютерній версії Instagram.
Direct з'явиться в десктопній версії Instagram
За словами представників компанії, зараз нововведення знаходиться в стадії тестування. Більше інформації про розширення експерименту з'явиться пізніше.
Коли з'явились повідомлення про нову функцію
Про плани щодо веб-версії Direct користувачі дізналися більше року тому. Тоді VentureBeat писали, що якщо приватні повідомлення з'являться в веб-версії Instagram раніше інших відсутніх функцій, це "в черговий раз підтвердить, що найбільш перспективною сферою для розвитку в Facebook вважають обмін повідомленнями".
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