Instagram обмежить доступ дітей до контенту про дієти та пластику

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Instagram випустить обмеження для дітей
Instagram випустить обмеження для дітей / unsplash.com

Соціальна мережа Instagram вирішила обмежити перегляд постів про дієти та пластичні операції. У компанії вважають, що такі публікації мають негативний вплив на психічне здоров’я підлітків.

Як пише The Guardian, нові правила соцмережі передбачають, що пости, які рекламують продукти для схуднення чи пластичні операції, приховають від неповнолітніх користувачів.

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Більше того, соцмережа буде блокувати блогерів, які пропонують знижку на продукти чи послуги, що можуть бути шкідливими для здоров’я.

Для чого це потрібно. Як пояснили у компанії, перегляд контенту про дієти та пластичну хірургію може стати причиною харчових розладів та нездорового уявлення про своє тіло. До цього особливо вразливі саме підлітки.

"Ми хочемо, щоб Instagram був місцем позитиву, тому намагаємося зменшити тиск на своїх користувачів", – сказала менеджерка з питань публічної політики в Instagram Емма Коллінз.

via GIPHY

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Instagram
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