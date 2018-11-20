Instagram почав видаляти "накручені" лайки та підписки

Адміністрація Instagram розпочала видаляти лайки, коментарі та підписки, які були зроблені автоматично за допомогою сторонніх сервісів. Окрім того, невдовзі в соціальній мережі застосують нові заходи, спрямовані на боротьбу із нетиповою активністю.

Про це повідомляє Meduza.

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У Instagram вважають, що користувачі використовують сторонні додатки, щоб штучно наростити аудиторію. У компанії створили інструменти машинного навчання, які дозволяють знайти акаунти, які використовують такі служби.



Instagram присилатиме попередження тим, хто накручує лайки та підписки

Після видалення лайків і коментарів, а також скасування підписок, здійснених автоматично, користувач отримає попередження від адміністрації про неприпустимість таких дій. Також користувачеві запропонують змінити пароль, щоб надалі сторонні додатки не могли використовувати його акаунт.

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