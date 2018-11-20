Instagram почав видаляти "накручені" лайки та підписки

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Instagram почав видаляти "накручені" лайки та підписки
Instagram почав видаляти "накручені" лайки та підписки / unsplash

Адміністрація Instagram розпочала видаляти лайки, коментарі та підписки, які були зроблені автоматично за допомогою сторонніх сервісів. Окрім того, невдовзі в соціальній мережі застосують нові заходи, спрямовані на боротьбу із нетиповою активністю.

Про це повідомляє Meduza.

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У Instagram вважають, що користувачі використовують сторонні додатки, щоб штучно наростити аудиторію. У компанії створили інструменти машинного навчання, які дозволяють знайти акаунти, які використовують такі служби.

Instagram присилатиме попередження тим, хто накручує лайки та підписки
Instagram присилатиме попередження тим, хто накручує лайки та підписки

Після видалення лайків і коментарів, а також скасування підписок, здійснених автоматично, користувач отримає попередження від адміністрації про неприпустимість таких дій. Також користувачеві запропонують змінити пароль, щоб надалі сторонні додатки не могли використовувати його акаунт.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Соцмережі Instagram
Джерело: Техно
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