Instagram приховав хештег #море: публікації можуть бути небезпечними для вашого здоров'я

Розробники Instagram обмежили перегляд фото і відео з хештегом #море. Тепер, якщо вписати в пошук "море", вам покажуть інформаційне вікно "Ми можемо вам допомогти?".

Нарзі не зрозуміло чому Instagram блокує хештег #море. Під час спроби перейти на нього виводиться повідомлення про те, що "публікації зі словами або тегами, які ви шукаєте, часто підтримують поведінку, яка може привести до заподіяння шкоди або навіть смерті".

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Що відбувається коли користувач шукає #море

Instagram пропонує отримати допомогу: зв'язатися з психологічною службою, або прочитати рекомендації.

Втім, побачити контент за хештегом таки можна, натиснувши на кнопку "Показати публікації". Зазвичай Instagram приховує таким чином хештеги, дійсно пов'язані з насильством. Чому соціальна мережа промаркувала таким чином нешкідливий тег, неясно.

Як з'ясувалося, це не перший випадок блокування хештега #море: таке вже траплялося як мінімум у серпні 2019 року. Хештег #sea при цьому доступний без обмежень.

Чому блокують хештеги

Зазвичай Instagram приховує таким чином хештеги, дійсно пов'язані з насильством. Чому соціальна мережа промаркувала таким чином нешкідливий тег, неясно.

Служба підтримки Instagram пояснює, що теги, які не відповідають правилам сервісу, можуть бути заблоковані автоматично, однак заблокований хештег під ці правила не підпадає.

Ми періодично перевіряємо такі хештеги і можемо знову зробити їх доступними для пошуку, якщо використовувані з ними матеріали зміняться,

– повідомили в підтримці.

Соцмережа також пропонує інструмент для скарг в тому числі на хештеги з небезпечним контентом.

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