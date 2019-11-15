Instagram почав приховувати лайки у всьому світі
Соціальна мережа Instagram продовжує тестувати свою нову функцію, яка буде приховувати кількість лайків під постами користувачів. Тепер тестування доступне у всьому світі.
Цю функцію Instagram впроваджує ще з весни 2019 року. Тоді лайки почали приховувати у користувачів в Канаді, влітку до неї приєдналися ще 6 країн:
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- Австралія,
- Бразилія,
- Ірландія,
- Італія,
- Японія,
- Нова Зеландія.
З 14 листопада сферу тестування розширили на весь світ. Тестування передбачає, що лічильник лайків доступний тільки для авторів публікацій.
"Якщо ви приступите до тестування, то ви більше не побачите загальну кількість лайків та переглядів фотографій та відео у своїй стрічці, якщо вони не є вашими власними", – сказано у повідомленні соцмережі у Twitter.
Для чого запроваджують функцію?
Місія у соцмережі благородна. Таким чином компанія хоче захистити користувачів (особливо дітей та підлітків) в мережі, яких кількість лайків може засмутити та викликати невпевненість у собі та навіть депресивний стан.
Схоже, нову функцію тестують і українські блогери
В Instagram кажуть, що тестування, яке вже провели у 7 країнах, показало позитивні результати, тож компанія вирішила перевірити функцію в усіх країнах.
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