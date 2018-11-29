Instagram стане доступним для людей із вадами зору: додали нову функцію

64 Читать новость на русском
Instagram стане доступним для людей із вадами зору
Instagram стане доступним для людей із вадами зору / unsplash

Розробники із компанії Instagram запустили нову можливість в додатку. Відтепер соціальна мережа зможе описувати фото для користувачів, які мають вади зору.

Про це повідомляється в офіційному блозі Instagram.

Читайте також: Viber запустив унікальний чат

Сервіс тепер пропонує автоматичний альтернативний текст на місці картинок. Текст описує зображення і відтворює його за допомогою зчитувача екрану. І тому користувачі, які мають проблеми із зором зможуть зрозуміти, що ж там зображено.


Instagram додав нову функцію в додаток

Для цього використовується технологія розпізнавання об'єктів. В результаті, користувач почує список об'єктів, які присутні на фото.

Окрім того, користувачі Instagram самі можуть додати більш "багатий" опис фотографії при її завантаженні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Instagram Соцмережі Додатки
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
сьогодні 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
329
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
28 листопада 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
4019
5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
28 листопада 18:02 5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
457
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1573
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
1110
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2616
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук