Instagram стане доступним для людей із вадами зору: додали нову функцію

Розробники із компанії Instagram запустили нову можливість в додатку. Відтепер соціальна мережа зможе описувати фото для користувачів, які мають вади зору.

Про це повідомляється в офіційному блозі Instagram.

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Сервіс тепер пропонує автоматичний альтернативний текст на місці картинок. Текст описує зображення і відтворює його за допомогою зчитувача екрану. І тому користувачі, які мають проблеми із зором зможуть зрозуміти, що ж там зображено.



Instagram додав нову функцію в додаток

Для цього використовується технологія розпізнавання об'єктів. В результаті, користувач почує список об'єктів, які присутні на фото.

Окрім того, користувачі Instagram самі можуть додати більш "багатий" опис фотографії при її завантаженні.

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