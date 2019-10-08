Instagram для iOS отримав темну тему: як її ввімкнути

Майже через три тижні після релізу операційної системи iOS 13 розробники Instagram представили темну тему в додатку для iPhone. Зауважимо, пристрої під управлінням операційної системи Android отримали оновлення на кілька днів раніше.

Що відомо про оновлення? При активації темної теми весь фон стає чорним, а текст, логотип Instagram і різні значки перефарбовуються в контрастний білий колір. Така система працює і в розділі повідомлень, а також в IGTV.

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Як активувати темну тему? Зауважимо, у налаштуваннях програми темну тему вибрати не можна: вона автоматично перемикається між світлим і темним дизайном в залежності від налаштувань iOS.



В Instagram з'явився темний режим

Коли чекати апдейту? Оновлення Instagram з темної темою все ще поширюється, тому, якщо воно недоступне для вашого iPhone, просто почекайте і завантажте його пізніше. Для того, аби спробувати темну теми в Instagram варто лише оновити додаток в AppStore.

За даними 9to5Mac, в найближчому майбутньому "нічний режим" з'явиться і в додатку Facebook.

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