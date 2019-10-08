Instagram для iOS отримав темну тему: як її ввімкнути

228 Читать новость на русском
Instagram темна тема – як включити темну тему в Інстаграм
Instagram для iOS отримав темну тему / unsplash.com

Майже через три тижні після релізу операційної системи iOS 13 розробники Instagram представили темну тему в додатку для iPhone. Зауважимо, пристрої під управлінням операційної системи Android отримали оновлення на кілька днів раніше.

Що відомо про оновлення? При активації темної теми весь фон стає чорним, а текст, логотип Instagram і різні значки перефарбовуються в контрастний білий колір. Така система працює і в розділі повідомлень, а також в IGTV.

Читайте також: Оновлення iOS 13 доступне всім користувачам: головні особливості операційки

Як активувати темну тему? Зауважимо, у налаштуваннях програми темну тему вибрати не можна: вона автоматично перемикається між світлим і темним дизайном в залежності від налаштувань iOS.


В Instagram з'явився темний режим

Коли чекати апдейту? Оновлення Instagram з темної темою все ще поширюється, тому, якщо воно недоступне для вашого iPhone, просто почекайте і завантажте його пізніше. Для того, аби спробувати темну теми в Instagram варто лише оновити додаток в AppStore.

За даними 9to5Mac, в найближчому майбутньому "нічний режим" з'явиться і в додатку Facebook.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні
4031
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Instagram Apple iOS Додатки Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
сьогодні 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
12354
Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
7 жовтня 10:23 Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
Настя Сукач 8246
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
5 жовтня 22:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1181
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
4 жовтня 21:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 3120
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3353
Новини
Більше новин
Залиште відгук