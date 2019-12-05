Instagram вводить вікові обмеження для нових користувачів

Соціальна мережа Instagram отримала певні зміни в умовах використання платформи. Для реєстрації облікового запису в більшості країн користувачеві повинно бути щонайменше 13 років.

Представники Instagram пояснюють таке нововведення прагненням зробити платформу ще більш безпечною для дітей, захистивши їх від небажаного контенту.

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Як це працюватиме

Нововведення почало працювати з 4 грудня. Чинним користувачам Instagram не потрібно вказувати свій вік. Він запитуватиметься лише під час реєстрації нового користувача. Зазначений вік не буде доступний для перегляду на сторінці користувача і необхідний лише для проходження процесу реєстрації.



Вказувати вік потрібно лише під час реєстрації нового користувача

Також зазначається, що якщо користувач створює новий профіль шляхом авторизації через Facebook, його вік буде визначатися автоматично на основі інформації з соцмережі.

Інші зміни

Окрім вікових обмежень, Instagram також вводить налаштування приватності для особистих повідомлень. З'явилася можливість приймати особисті повідомлення і запрошення в групові чати тільки від тих, на кого користувач підписаний. Відповідні налаштування з'являться в мобільних додатках сервісу.

До слова, нещодавно ігрова студія CD Projekt RED представила низку фільтрів для Instagram, які здатні перетворити вас у персонажів гри Cyberpunk 2077. Таким чином розробники продовжують підігрівати інтерес ґеймерів до свого нового творіння.

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