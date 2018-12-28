Instagram змінив стрічку новин: користувачі не у захваті

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Instagram змінив стрічку новин
Instagram змінив стрічку новин

Соціальна мережа Instagram запустила чергове оновлення інтерфейсу – тепер користувачі по іншому гортають стрічку. Її треба прокручувати горизонтально, як у сторіс.

У багатьох користувачів вже став доступний новий інтерфейс, але вони від цього не у захваті.

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Тож за півгодини після оновлення було стільки негативних відгуків, що апдейт відкликали.

У соцмережі повідомили, що нову стрічку запустили випадково.

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Теги: Техно Instagram Інтернет
Джерело: Техно
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