Instagram змінив стрічку новин: користувачі не у захваті

Соціальна мережа Instagram запустила чергове оновлення інтерфейсу – тепер користувачі по іншому гортають стрічку. Її треба прокручувати горизонтально, як у сторіс.

У багатьох користувачів вже став доступний новий інтерфейс, але вони від цього не у захваті.

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Тож за півгодини після оновлення було стільки негативних відгуків, що апдейт відкликали.

Sorry about that, this was supposed to be a very small test but we went broader than we anticipated. — Adam Mosseri (@mosseri) 27 грудня 2018 р.

У соцмережі повідомили, що нову стрічку запустили випадково.

Me after seeing the horrible horizontal feed on the latest #instagram update pic.twitter.com/ZBVledb98f — moderdonio (@moderdonio_12) 27 грудня 2018 р.

Horizontal scrolling is the biggest abomination on @instagram since the death of the chronological timeline. pic.twitter.com/Ttjg0SCiDk — Anthony J Myers ️ (@ajmy) 27 грудня 2018 р.

Instagram

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Chronological order |

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Horizontal Swiping — ChrisdyannUribeFOX26 (@ChrisdyannUribe) 27 грудня 2018 р.

I have the new Instagram horizontal scroll interface. I’m sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end pic.twitter.com/fwmtbfjFaf — Alex Heath (@alexeheath) 27 грудня 2018 р.

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