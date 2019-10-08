Інтегрована графіка Intel не поступається рішенням AMD та NVIDIA: результати тестів

В мережі з'явилися детальні тести нової інтегрованої графіки Iris Plus G7 в 10-нанометрових процесорах Intel Ice Lake. Синтетичні бенчмарки та ігри показали, що рішення Intel цілком може скласти конкуренцію AMD і навіть дискретним відеокартам NVIDIA.

Особливості тестів. Фахівці порталу NotebookCheck перевірили новий ноутбук Lenovo Yoga C940, всередині якого встановлено 4-ядерний процесор Core i7-1065G7 з графікою Iris Plus G7.

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Результати. У стандартних тестах 3DMark графічний процесор з сімейства Ice Lake з 64 ядрами з помітним відривом обійшов AMD Radeon RX Vega 8 та Vega 10, а також базову версію GeForce MX250 від NVIDIA.

У BioShock Infinite графічний процесор Iris Plus G7 також виявився потужнішим рішень від AMD, але сильно поступився дискретним відеокартам NVIDIA. Обидві версії GeForce MX250 істотно перевершили продукт Intel за кількістю кадрів в секунду. Однак в Dota 2 Reborn графіка Vega 10 від AMD показала трохи вищий результат, ніж Iris Plus G7.

Що від цього отримають користувачі? Дані тести показують помітний приріст продуктивності у інтегрованої графіки Intel в порівнянні з попереднім поколінням, що дає змогу грати в більшість сучасних ігор, нехай і на мінімальних налаштуваннях графіки.

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