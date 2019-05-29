Intel анонсувала геймерський ноутбук з незвичайним дизайном: фото та характеристики

Компанія Intel розробила оригінальний лептоп із двома дисплеями. На відміну від представлених раніше моделей, ноутбук орієнтований на геймерів та отримав незвичайну систему шарнірів.

Як повідомляє The Verge, обидва екрани фактично парять в повітрі перед очима гравця, а перемикання між ними здійснюється простим переводом погляду в потрібну область.

Читайте також: Asus випустила оригінальний ноутбук ZenBook Edition 30 з білою шкірою та золотом

Дизайн та дисплеї. Ноутбук з нестандартною конструкцією під кодовою назвою Honeycomb Glacier оснащений двома дисплеями, з'єднаними за допомогою подвійного шарніра.



Ноутбук Intel Honeycomb Glacier отримав дуже незвичайний дизайн

Допоміжний 12,3-дюймовий екран виробник розмістив не в площині клавіатури, як у більшості подібних рішень. Замість цього він фактично займає місце звичної верхньої кришки корпусу, а до його краю кріпиться основний монітор діагоналлю 15,6 дюймів. Конструкція утримується в заданому положенні за допомогою спеціального механізму і забезпечує додаткову вентиляцію залізної начинки.



Intel Honeycomb Glacier має низку корисних функцій

Дисплей меншого розміру, за словами вендора, може використовуватися в іграх для відображення призначеного для користувача інтерфейсу: наприклад, смужки здоров'я і кількості патронів в магазині віртуальної зброї, а також вікна текстового чату. При роботі з додатками на нього можна розширити віртуальний робочий стіл або перетягнути відкладений документ.

Основні характеристики. Продемонстрований прототип працює під управлінням 8-ядерного процесора Intel з теплопакетом 45 Вт в комбінації з дискретною відеокартою NVIDIA GeForce GTX 1060.



Офіційну дату презентації та ціну Intel Honeycomb Glacier наразі не оголосили

Модель оснащена трекером Tobii для відстеження напрямку погляду геймера, який дозволяє миттєво переключити фокус на додатковий екран ноутбука, щоб переключитися в режим набору тексту в ігровому чаті.

Читайте також: Разом зі смартфоном Redmi K20 Xiaomi представить бюджетний ноутбук

Огляд ноутбука з двома дисплеями від Intel – дивіться відео

Дата виходу та ціна. Дата релізу, варіанти конфігурації і ціна оригінального лептопа наразі не оголошені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно