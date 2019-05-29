Intel анонсувала геймерський ноутбук з незвичайним дизайном: фото та характеристики

269 Читать новость на русском
Intel Honeycomb Glacier: фото, характеристики
Intel Honeycomb Glacier: фото, характеристики / The Verge

Компанія Intel розробила оригінальний лептоп із двома дисплеями. На відміну від представлених раніше моделей, ноутбук орієнтований на геймерів та отримав незвичайну систему шарнірів.

Як повідомляє The Verge, обидва екрани фактично парять в повітрі перед очима гравця, а перемикання між ними здійснюється простим переводом погляду в потрібну область.

Читайте також: Asus випустила оригінальний ноутбук ZenBook Edition 30 з білою шкірою та золотом

Дизайн та дисплеї. Ноутбук з нестандартною конструкцією під кодовою назвою Honeycomb Glacier оснащений двома дисплеями, з'єднаними за допомогою подвійного шарніра.

Intel Honeycomb Glacier
Ноутбук Intel Honeycomb Glacier отримав дуже незвичайний дизайн

Допоміжний 12,3-дюймовий екран виробник розмістив не в площині клавіатури, як у більшості подібних рішень. Замість цього він фактично займає місце звичної верхньої кришки корпусу, а до його краю кріпиться основний монітор діагоналлю 15,6 дюймів. Конструкція утримується в заданому положенні за допомогою спеціального механізму і забезпечує додаткову вентиляцію залізної начинки.

Intel Honeycomb Glacier
Intel Honeycomb Glacier має низку корисних функцій

Дисплей меншого розміру, за словами вендора, може використовуватися в іграх для відображення призначеного для користувача інтерфейсу: наприклад, смужки здоров'я і кількості патронів в магазині віртуальної зброї, а також вікна текстового чату. При роботі з додатками на нього можна розширити віртуальний робочий стіл або перетягнути відкладений документ.

Основні характеристики. Продемонстрований прототип працює під управлінням 8-ядерного процесора Intel з теплопакетом 45 Вт в комбінації з дискретною відеокартою NVIDIA GeForce GTX 1060.

Intel Honeycomb Glacier
Офіційну дату презентації та ціну Intel Honeycomb Glacier наразі не оголосили

Модель оснащена трекером Tobii для відстеження напрямку погляду геймера, який дозволяє миттєво переключити фокус на додатковий екран ноутбука, щоб переключитися в режим набору тексту в ігровому чаті.

Читайте також: Разом зі смартфоном Redmi K20 Xiaomi представить бюджетний ноутбук

Огляд ноутбука з двома дисплеями від Intel – дивіться відео

Дата виходу та ціна. Дата релізу, варіанти конфігурації і ціна оригінального лептопа наразі не оголошені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
71-річна мама Ілона Маска знялася для обкладинки глянцю: фото
сьогодні
7032
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Ігри ноутбук Intel
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
сьогодні 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
748
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
27 травня 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 807
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
27 травня 10:00 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
536
Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
26 травня 18:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
Ірина Полицька 4579
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
25 травня 18:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2145
Новини
Більше новин
Залиште відгук