Intel Core i9-9900KS: анонсували лімітовану версію найпотужніших ігрових процесорів в світі

Компанія Intel оголосила про випуск лімітованої версії флагманського процесора Core i9-9900KS. Новинка здатна забезпечити роботу в турбо-режимі на тактовій частоті 5 ГГц на всіх восьми ядрах.

Спеціальна версія Intel Core i9-9900KS буде доступна по всьому світу протягом обмеженого часу, повідомляється на офіційному сайті компанії.

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Основні характеристики. Процесор отримав розблокований множник для додаткового розгону, вісім фізичних ядер і 16 потоків. Базова тактова частота нового чіпа складе 4 ГГц при TDP 127 Вт. У турбо-режимі новий процесор здатний забезпечити 5 ГГц.

Заявлена ​​підтримка до 40 ліній PCIe, 16 МБ Intel Smart Cache і повна сумісність з материнськими платами на чіпі Z390. З результатами попереднього тестування можна ознайомитися за посиланням.

Intel підняла планку для настільних ігор з новим процесором Intel Core i9-9900KS Special Edition 9-го покоління. Побудований на архітектурі Intel Core i9-9900K 9-го покоління, це найкращий в світі процесор для ігрових PC, створений для екстремальних геймерів, які хочуть максимально можливої ​​продуктивності,

– заявив віце-президент Intel і генеральний менеджер групи настільних комп'ютерів, робочих станцій і каналів Френк Сокі.

Дата старту продажів. Intel Core i9-9900KS буде доступний для покупки з 30 жовтня за рекомендованою ціною від 513 доларів (орієнтовно 12 800 гривень). Це спеціальна версія, а значить вона буде перебувати в продажу протягом обмеженого часу. Проте купити процесор можна буде по всьому світу.

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