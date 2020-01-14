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Intel готує 22-ядерний процесор Core i9-10990XE: характеристики та ціна

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Intel готує 22-ядерний процесор Core i9-10990XE: характеристики та ціна / Unsplash

Незабаром після релізу топових HEDT-процесорів AMD в мережі з’явилася перша інформмація щодо нових моделей чіпів Intel для високопродуктивних PC. "Синій" чіпмейкер готує Core i9-10990XE – 44-поточний CPU з можливістю розгону всіх ядер до 5 ГГц.

Що відомо про новий процесор Intel

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Згідно з витоком, через використання кристалів XCC (Extreme Core Count) замість HCC (High Core Count) у моделей попередньої лінійки новинка не буде сумісна з сокетом LGA 2066. Імовірно, вендору будуть потрібні додаткові зміни дизайну платформи, передає Wccftech.


Intel Core i9-10990XE можуть представити зовсім скоро

Базова тактова частота моделі, що отримала 30,25 МБ кеш-пам'яті третього рівня, становить 4 ГГц з можливістю розгону всіх ядер до 5 ГГц. При цьому процесор з 22 фізичними ядрами має значний тепловий пакет – 380 Вт без урахування оверклокінгу.

Продуктивність

В бенчмарку Cinebench R20, судячи з опублікованого інсайдерами скриншоту, процесор набрав 14 005 балів на стокових частотах. Для порівняння, результат AMD Ryzen Threadripper 3960X становить 13 552 балів.


Продуктивність процесора Intel Core i9-10990XE

Ціна та дата виходу

Вартість новинки, за оцінкою галузевих інформаторів, складе від 1 500 до 2 000 доларів (орієнтовно 35 900 – 47 900 гривень за курсом станом на 14 січня 2020 року). Дата анонса Intel Core i9-10990XE невідома.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel
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