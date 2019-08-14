Intel готує до випуску міні-комп'ютери NUC Phantom Canyon: фото та перші характеристики

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NUC Phantom Canyon: фото та перші характеристики
NUC Phantom Canyon: фото та перші характеристики / Фото з вільних джерел

Китайські ентузіасти поділилися свіжими подробицями щодо планів корпорації Intel в сегменті міні-комп’ютерів NUC. Слідом за системами Quartz Canyon, чіпмейкер планує випустити ще одну лінійку пристроїв із дискретними відеоприскорювачами – Phantom Canyon.

Основні характеристики Intel NUC Phantom Canyon. Як повідомляє Overclockers, в основу цих міні-ПК ляжуть 28-ватні процесори Intel Tiger Lake-U. Вони стали наступниками чіпів Ice Lake-U та будуть випускатися за поліпшеними 10-нанометровими нормами і створені на базі мікроархітектури Willow Cove. Максимальне число x86-ядер, на жаль, поки не розкривається.

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Згідно конфіденційними слайдами Intel, компанія має намір обладнати комп'ютери NUC Phantom Canyon графікою рівня NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti та RTX 2060. Втім, до моменту їх релізу NVIDIA напевно підготує 3D-прискорювачі нового покоління.

NUC Phantom Canyon
Ймовірний дизайн NUC Phantom Canyon

Крім того, системи Phantom Canyon будуть підтримувати до 64 ГБ оперативної пам'яті SO-DIMM DDR4 і NVMe-накопичувачі з інтерфейсом PCI-E 4.0. У їх розпорядженні також значаться два роз'єми Ethernet (1 Гбіт / с і 2,5 Гбіт / с), кулер з випарною камерою, порт Thunderbolt 3 і бездротовий модуль Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.


NUC Phantom Canyon представлять в січні 2020 року


Основні характеристики NUC Phantom Canyon

Не забула Intel і про світлодіодне RGB-підсвічування, а для живлення новинок планується використовувати зовнішній адаптер номіналом 330 Вт.

Дата анонсу. Очікується, що офіційними подробицями про комп'ютери NUC Phantom Canyon корпорація поділиться на січневій виставці CES 2020.

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Теги: Техно Ґаджети Intel
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