Intel готується до "процесорної війни" з AMD

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Intel готується до "процесорної війни" з AMD
Intel готується до "процесорної війни" з AMD / unsplash

Конкурентна боротьба між компаніями Intel та AMD триває вже не перший рік, і цьогоріч перевага опинилася на боці "червоного" виробника. Однак в мережі з’явилася інформація щодо наступних продуктів "синього" чіпмейкера, які повернуть йому лідерство на ринку.

Успіхи AMD. Зростання продажів процесорів AMD Ryzen вже дали змогу вендору обійти одвічного конкурента в деяких регіонах, повідомляє Wccftech.

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Компанія також активно проводить роботу над помилками і вже анонсувала значну низку поліпшень ПО для актуальних моделей CPU. Втім, за даними галузевих інсайдерів, у керівництва Intel ще є козир в рукаві для збереження переваги.

Чим може відповісти Intel? За даними джерел, що опублікували слайд, імовірно зроблений для внутрішньої наради Intel, компанія планує боротися з суперником зниженням ціни на свою продукцію та іншими маркетинговими діями.

Інсайдери стверджують, що техногігант планує витратити близько 3 мільярдів доларів для виправлення ситуації вже в наступному році. При цьому чистий прибуток AMD в 2018 році, за наявною інформацією, виявився в десять разів менше зазначеної суми.


Прибутки компаній Intel та AMD

Які можуть бути наслідки такої "війни"? Аналітики відзначають, що наслідки агресивної цінової політики будуть на руку покупцям, але монополізація ринку може привести до застою в розробці нових лінійок процесорів для десктопів і серверів. Представники Intel і AMD витік не прокоментували.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Intel AMD Процесори
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