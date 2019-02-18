Intel може представити дискретні відеокарти в цьому році: деталі

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Intel може представити дискретні відеокарти в цьому році
Intel може представити дискретні відеокарти в цьому році / Скріншот з відео

Нещодавно вийшло масштабне оновлення для драйвера Intel під операційну систему Linux. Головним чином оновлення стосується областей пам'яті в графічному драйвері, що свідчить про швидкий вихід власних дискретних відеокарт "синього" чіпмейкера.

Деталі оновлення. Як повідомляє ресурс Phoronix, оновлення включало в себе 42 патча і більше чотирьох тисяч рядків коду, при цьому стосувалося воно уявлення концепції областей пам'яті в графічному драйвері.

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Суть в тому, що концепція областей пам'яті додається в драйвер DRM ядра Intel. Інакше кажучи, мова йде про використання різних областей системної пам'яті, в тому числі графічної, для різних завдань.

Про що це свідчить? До цього моменту в процесорах Intel в якості відеопам'яті використовувалася звичайна оперативна пам’ять, не рахуючи версій з графікою Vega. Попри те, що в описі немає конкретний згадок про дискретну графіку, інсайдери схиляються саме до цієї думки.

Анонс нових дискретних відеокарт Intel – дивіться відео

Хоча залишається невелика ймовірність того, що компанія готує який дуже специфічний і вузькоспеціалізований пристрій.

Однак, швидше за все, нова можливість призначена для дискретних графічних карт Intel з виділеною відеопам'яттю, які повинні з'явитися в 2020 році. Побічно це підтверджує і той факт, що патч не стосується будь-якої існуючої апаратної підтримки, навіть очікуваних інтегрованих прискорювачів Gen 11, які з'являться в майбутніх процесорах Ice Lake.

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Коли Intel може представити відеокарти? Офіційної заяви, зрозуміло, ще немає, але судячи з витоків, досвідчені версії чіпів з графікою Xe вже тестують в лабораторіях Intel. При цьому така поспішність може вказувати на те, що компанія представить якесь готове рішення в найближчі місяці.

Однак напевно воно спочатку потрапить в руки партнерів "синього гіганта" для створення кінцевих пристроїв.

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Теги: Відеокарти Intel Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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