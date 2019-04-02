Intel освоює нові технологічні норми виробництва процесорів

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Intel освоює 5-нм та 3-нм технологічні норми
Intel освоює 5-нм та 3-нм технологічні норми / Фото з вільних джерел

Вже давно не таємниця, що перехід на 10-нанометрові технологічні норми став серйозним викликом для Intel. Із самого початку компанія планувала освоїти новий техпроцес ще кілька років тому, проте не вийшло. А зараз в мережі з'явилася інформація щодо роботи "синього" чіпмейкера над 5-нм та 3-нм рішеннями.

Як повідомляє Overclockers, наразі Intel вже вкотре покращує 14-нм норми і лише готується приступити до масового випуску 10-нм рішень Ice Lake-U. Однак це не означає, що інженери Intel не трудяться над більш досконалими техпроцесами, про що представники компанії нагадали під час прес-конференції в Пекіні.

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Успіхи в освоєнні 10-нм техпроцесу. За їх словами, корпорація досягла задовільного рівня виходу придатних 10-нм чіпів і налагодить їх серійне виробництво ближче до кінця року. Нові технологічні норми будуть використовуватися для випуску CPU Ice Lake, однокристальних платформ Snow Ridge для 5G-мереж і багатошарових рішень Lakefield.

Intel
Intel  представить 10-нанометрові процесори до кінця 2019 року

Інші важливі розробки. В майбутньому Intel планує освоїти виробництво 7-нм, 5-нм і 3-нм продуктів. Правда, коли саме буде налагоджений їх масовий випуск, чіпмейкер передбачити не береться.

Особливості технології. Цілком очікувано, що з кожним новим техпроцесом темпи розвитку будуть знижуватися, і для подальшого "стиснення" кремнієвих транзисторів доведеться докласти чимало зусиль.

Intel
Intel освоює нові технології

Говориться не тільки про перехід на ультрафіолетову (EUV) літографію або до 3D-компонування інтегральних мікросхем, а й про використання нових матеріалів. З іншого боку, як вважають в "червоному" таборі, від традиційного кремнію в найближчому десятилітті відійти не вдасться.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel
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