Не секрет, що корпорація Intel має певні проблеми із освоєнням 10-нанометрових технологічних норм. Спочатку планувалося, що випуск CPU за нових техпроцесом розпочнеться ще в 2015 році, проте наразі з’явилася інформація, що через постійні перенесення строків чіпмейкер планує взагалі відмовитися від цієї затії.

Про це повідомляє Overclockers.

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Останні кілька років фахівці Intel зайняті модернізацією 14-нм норм, які застосовувались ще для виготовлення чіпів на архітектурі Broadwell.

За інформацією веб-видання SemiAccurate, після низки невдач і неодноразового перенесення термінів масової доступності 10-нм процесорів Intel має намір зовсім відмовитися від освоєння даного техпроцесу. На користь такого розвитку подій свідчить й майбутня реорганізація підрозділу Technology and Manufacturing Group. Ідеальний час, щоб "поховати" 10-нм норми і приступити до розробки нового техпроцесу "з нуля", намагаючись уникнути проблем, характерних для його попередника.

Наразі важко передбачити, як відіб'ється на дорожніх картах Intel майбутня відмова від переходу на 10-нм технологічні норми. Дане рішення точно негативно позначиться на фінансовому здоров'ї чіпмейкера і зіграє на руку головному конкуренту "синіх" – компанії Advanced Micro Devices, що не володіє власними виробничими потужностями.



Характеристики нових процесорів AMD Ryzen 3000

Відзначимо, в першій половині наступного року AMD має намір випустити лінійку серверних процесорів EPYC на архітектурі Zen 2, за яким послідують настільні рішення Ryzen 3000 серії. В обох випадках CPU будуть виготовлятися на фабриках контрактного чипмейкера TSMC за 7-нанометровими нормами.

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