Intel планує представити гнучкий смартфон: деталі

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Intel планує представити гнучкий смартфон
Intel планує представити гнучкий смартфон / LETSGODIGITAL

Компанія Intel запатентувала складний смартфон під управлінням Windows. Головною особливістю пристрою стане великий екран, який в розкладеному стані нагадуватиме планшет.

Окрім того, серед всіх гнучких пристроїв, які вже анонсували, новинка від Intel вирізнятиметься операційною системою, повідомляє 4PDA.

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Таке рішення "синіх" викликає доволі суперечливі думки. З одного боку, операційна система Windows вже показала себе не з найкращого боку на смартфонах. Втім, якщо Intel зробить акцент на тому, що новинку використовуватимуть, як планшет, то таке рішення цілком виправдане. До слова, компанія вже заявила про підтримку стилуса у свого смартфона.

Гнучкий смартфон Intel
Intel запатентувала гнучкий смартфон 

Гнучкий смартфон Intel
Гнучкий смартфон від Intel працюватиме на операційній системі Windows

На жаль, більше деталей щодо гнучкого смартфона Intel не повідомляє.

Малоймовірно, що ґаджет з'явиться на ринку найближчим часом, проте він демонструє інтерес великих вендорів в галузі гнучких пристроїв.

 

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Теги: Техно Смартфони Intel Розробки
Джерело: Техно
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