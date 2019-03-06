Intel "поховає" два десятка процесорів сімейства Skylake-S

Корпорація Intel планує припинити виробництво майже двох десятків настільних процесорів сімейства Skylake-S, які виготовлені за 14-нанометровою технологією. Відзначимо, процесори цієї лінійки дебютували в 2015 році.

Як повідомляє Overclockers, про це чіпмейкер сповістив своїх клієнтів в опублікованому напередодні документі Product Change Notification.

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Які процесори знімуть із виробництва? Відзначимо, що про припинення випуску оверклокерских Intel Core i5-6600K та Core i7-6700K було оголошено ще півтора роки тому. Тепер же "на пенсію" відправляться моделі з фіксованим множником лінійок Celeron, Pentium та Core. Повний список CPU виглядає наступним чином:

Celeron G3900, G3900T, G3920;

Pentium G4400, G4400T, G4500, G4500T, G4520;

Core i3 -6100, 6100T, 6300 6300T, 6320;

Core i5 -6400, 6400T, 6500T, 6600, 6600T;

Core i7-6700T.

Перераховані вище процесори можна буде замовити аж до 27 вересня, а їхня остання партія буде відвантажена 6 березня 2020 року.

Альтернатива. Справедливо зазначити, що клієнти Intel як і раніше можуть придбати аналогічні за характеристиками процесори з 14-нанометрового сімейства Kaby Lake-S. Від вищезгаданих рішень Skylake-S вони відрізняються лише трохи вищими частотами.

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