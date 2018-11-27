Intel працює над новим чіпсетом: що про нього відомо

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Intel працює над новим чіпсетом B365
Intel працює над новим чіпсетом B365 / TechCrunch

Компанія Intel найближчим часом планує налаштувати поставки набору системної логіки B365, яка покликана замінити B360. Інформацію про новий чіпсет виявили в офіційних документах корпорації, проте характеристики новинки наразі не повідомляються.

Про це йдеться на сайті Overclockers.

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За неофіційними даними, набір логіки Intel B365 відрізнятиметься від вже знайомого B360 лише технологічними нормами, задіяними при його виготовленні. Замість 14-нанометрового техпроцесу компанія буде використовувати старішу 22-нанометрову літографію.

Intel B365
Intel представить процесор на базі логіки B365

Подібне рішення виглядає цілком логічним, з огляду на той факт, що Intel відчуває гостру нестачу 14-нм виробничих потужностей. До слова, не так давно компанія випустила 22-нм версію чіпсета H310, що отримала назву H310C.

Виробники материнських плат вже почали готуватися до дебюту "нового" набору системної логіки. Наприклад, компанія ASUS має намір випустити модель Prime B365M-A. Наразі важко сказати, чи буде вона чимось відрізнятися від вже доступної в продажу моделі Prime B360M-A.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel
Джерело: Техно
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