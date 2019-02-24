Intel представила логотип нового графічного підрозділу Visual Technologies Team

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Intel представила логотип нового графічного підрозділу Visual Technologies Team
Intel представила логотип нового графічного підрозділу Visual Technologies Team / Фото з вільних джерел

Корпорація Intel опублікувала логотип свого графічного підрозділу Visual Technologies Team. За словами, компанії новий логотип отримав широке визнання серед користувачів, які просили випустити "шпалери" для робочого столу в кількох варіаціях.

Розробка дискретної відеокарти. Як повідомляє Overclockers, Intel не розкриває нові подробиці щодо настільної графіки, яку готують до випуску.

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У цьому місяці стало відомо про придбання "синім" гігантом індійської компанії Ineda Systems, яка разом з підрозділом Intel в місті Хайдарабад (Індія) має намір розробляти дискретні GPU. До слова, загальна кількість співробітників в новому центрі розробки з урахуванням Ineda Systems оцінюється в кілька тисяч чоловік.

Intel Visual Technologies Team
Intel представила новий логотип підрозділу Visual Technologies Team

Крім того, Intel запрошує членів комп'ютерного співтовариства приєднатися до "графічної Одіссеї" – серії заходів по всьому світу, на яких представники чіпмейкера розкажуть про розробку дискретних графічних прискорювачів і зберуть зворотний зв'язок від учасників "Одіссеї".

Вбудована графіка. Нарешті, перші результати тестування графічного ядра Iris Plus Graphics 940 в 10-нанометрових процесорах Intel Ice Lake-U говорять про те, що Intel вдасться наростити швидкодію вбудованої графіки до рівня AMD Radeon Vega 8 / Vega 11.

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Теги: Техно IT-бізнес Відеокарти Intel
Джерело: 24 Канал
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