Intel представила логотип нового графічного підрозділу Visual Technologies Team
Корпорація Intel опублікувала логотип свого графічного підрозділу Visual Technologies Team. За словами, компанії новий логотип отримав широке визнання серед користувачів, які просили випустити "шпалери" для робочого столу в кількох варіаціях.
Розробка дискретної відеокарти. Як повідомляє Overclockers, Intel не розкриває нові подробиці щодо настільної графіки, яку готують до випуску.
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У цьому місяці стало відомо про придбання "синім" гігантом індійської компанії Ineda Systems, яка разом з підрозділом Intel в місті Хайдарабад (Індія) має намір розробляти дискретні GPU. До слова, загальна кількість співробітників в новому центрі розробки з урахуванням Ineda Systems оцінюється в кілька тисяч чоловік.
Intel представила новий логотип підрозділу Visual Technologies Team
Крім того, Intel запрошує членів комп'ютерного співтовариства приєднатися до "графічної Одіссеї" – серії заходів по всьому світу, на яких представники чіпмейкера розкажуть про розробку дискретних графічних прискорювачів і зберуть зворотний зв'язок від учасників "Одіссеї".
Вбудована графіка. Нарешті, перші результати тестування графічного ядра Iris Plus Graphics 940 в 10-нанометрових процесорах Intel Ice Lake-U говорять про те, що Intel вдасться наростити швидкодію вбудованої графіки до рівня AMD Radeon Vega 8 / Vega 11.
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