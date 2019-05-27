Intel представила новий топовий процесор Core i9-9900KS
В очікуванні офіційного початку виставки Computex 2019 компанія Intel анонсувала випуск нової моделі старшої лінійки процесорів Intel Core i9. Зауважимо, виставка пройде з 28 травня по 1 червня.
Відмінності від базової версії. Як повідомляє Engadget, головною особливістю нового чіпа із назвою Core i9-9900KS стала рекордна для серії тактова частота, яку CPU може втримати на всіх ядрах одночасно.
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Спеціальний варіант представленого раніше Intel Core i9-9900K отримав 8 ядер, 16 потоків і 16 МБ кеш-пам'яті L3, як і попередник.
Ключовою відмінністю KS-модифікації стала підтримка турбо-частоти 5,0 ГГц на кожне ядро – попередня модель могла розігнати до зазначеної цифри не більше одного ядра. Збільшилася і базова тактова частота процесора, яка становить 4,0 ГГц.
Флагманський процесор Intel Core i9-9900KS офіційно анонсували
Основні характеристики. Для відводу тепла від кристала під кришкою CPU використовується припій замість термопасти.
Вбудоване графічне ядро моделі ідентичне версії без літери S. Під час попередньої демонстрації Intel використовувала рідинну систему охолодження з замкнутим контуром.
Інші характеристики, дата виходу та ціна. TDP процесора не повідомляється, але імовірно складає більше 95 Вт, а при розгоні ця цифра може відчутно збільшитися. Детальні специфікації, дата початку продажів і ціна Core i9-9900KS будуть оголошені пізніше.
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