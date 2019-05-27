Intel представила новий топовий процесор Core i9-9900KS

В очікуванні офіційного початку виставки Computex 2019 компанія Intel анонсувала випуск нової моделі старшої лінійки процесорів Intel Core i9. Зауважимо, виставка пройде з 28 травня по 1 червня.

Відмінності від базової версії. Як повідомляє Engadget, головною особливістю нового чіпа із назвою Core i9-9900KS стала рекордна для серії тактова частота, яку CPU може втримати на всіх ядрах одночасно.

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Спеціальний варіант представленого раніше Intel Core i9-9900K отримав 8 ядер, 16 потоків і 16 МБ кеш-пам'яті L3, як і попередник.

Ключовою відмінністю KS-модифікації стала підтримка турбо-частоти 5,0 ГГц на кожне ядро ​​– попередня модель могла розігнати до зазначеної цифри не більше одного ядра. Збільшилася і базова тактова частота процесора, яка становить 4,0 ГГц.



Флагманський процесор Intel Core i9-9900KS офіційно анонсували

Основні характеристики. Для відводу тепла від кристала під кришкою CPU використовується припій замість термопасти.

Вбудоване графічне ядро ​​моделі ідентичне версії без літери S. Під час попередньої демонстрації Intel використовувала рідинну систему охолодження з замкнутим контуром.

Інші характеристики, дата виходу та ціна. TDP процесора не повідомляється, але імовірно складає більше 95 Вт, а при розгоні ця цифра може відчутно збільшитися. Детальні специфікації, дата початку продажів і ціна Core i9-9900KS будуть оголошені пізніше.

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