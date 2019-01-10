Intel представила перші власні 10-наномерові процесори Ice Lake

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Intel представила перші власні 10-наномерові процесори Ice Lake
Intel представила перші власні 10-наномерові процесори Ice Lake / Фото з вільних джерел

Компанія Intel представила свої перші 10-нанометрові процесори лінійки Ice Lake, які побудовані на базі архітектури Sunny Cove. Спочатку "сині" планували представити CPU Cannon Lake на новому техпроцесі в 2016 році, проте їй вдалося реалізувати задумане лише зараз.

Про це повідомляє The Verge.

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В ході презентації анонсували шість нових 4-ядерних моделей CPU Ice Lake-U для лептопів – від молодшого Core i3 до флагманського Core i9. Крім зміни техпроцесу, новинки обзавелися поліпшеною вбудованою графікою Gen11 і підтримкою ряду нових технологій, включаючи Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 і прискорення глибокого навчання DL Boost.

Ice Lake
Процесори Intel Ice Lake представили на CES 2019

За непідтвердженими даними, процесори нового покоління розраховані на роботу з оперативною пам'яттю LPDDR4X з частотою 3200 МГц. За заявою представників компанії, автономність ноутбуків на базі Ice Lake-U складе до 25 годин.

Готових пристроїв продемонстровано не було – в кадр потрапили лише інженерні зразки ноутбуків на базі Ice Lake-U виробництва Pegatron і Wistron без кодових позначень. Відзначилася на презентації і компанія Dell з лептопом лінійки XPS 13.

Процесори Intel Ice Lake стали першими 10-нанометровими чіпами компанії
Процесори Intel Ice Lake стали першими 10-нанометровими чіпами компанії

Також компанія представила процесор Intel Xeon, який створений для обробки даних за допомогою алгоритмів машинного навчання. Його можливості продемонстрували на прикладі технології 3D Athlete Tracking, що відстежує дальність і швидкість спортсменів.

Згадали і 10-нанометровий чіпсет Intel Snow Ridge SoC, призначений для станцій мобільного зв'язку з підтримкою 5G, але докладні технічні характеристики не озвучувалися.


Харктеристики нових процесорів Intel

За словами розробників, готові рішення на базі процесорів Ice Lake-U з'являться в продажу до кінця 2019 року, оновлена ​​лінійка Coffee Lake дебютує в роздробі в кінці січня. Терміни релізу десктопних 10-нанометрових CPU поки невідомі.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel CES 2019
Джерело: Техно
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