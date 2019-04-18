Intel припиняє розробку технологій 5G

Напередодні гіганти IT-індустрії Apple та Qualcomm врегулювали низку багаторічних суперечок та взаємних претензій, які стосуються ліцензій бездротових модемів. В результаті цього рішення корпорація Intel оголосила про припинення розробки власних 5G-модемів для смартфонів і планшетів.

Як повідомляє Overclockers, в листопаді минулого року Intel представила 5G-модем XMM 8160 другого покоління, вихід яких був запланований на 2020 рік.

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Що чекає на 5G-технології від Intel? Необхідно відзначити, що "синій" чіпмейкер не відмовляється повністю від цього напряму, особливо з огляду на наявність готового портфоліо конкурентоспроможних 4G-модемів. Найближчим часом фахівці компанії проаналізують перспективи і можливість впровадження власних бездротових модемів в інші пристрої.

Зокрема, мова йде про рішення для ПК і ноутбуків, пристроїв "інтернету речей", хмарних технологій і так далі.



Модем Intel XMM 8160 зняли із виробництва

Конфлікт Apple і Qualcomm та наслідки для "синього" чіпмейкера. Конфлікт між Apple і Qualcomm почався в 2015 році. На його тлі Apple віддала перевагу Intel в якості основного постачальника модемів для iPhone та iPad протягом трьох наступних років. Однак рішення Intel виявилися гіршими у порівнянні з модемами Qualcomm.

Крім того, випуск даного виду продукції відтягнув на себе вагому частину виробничих потужностей Intel, що в кінцевому рахунку це стало однією з причин триваючого дефіциту центральних процесорів для настільних і мобільних комп'ютерів.

Нагадаємо, Qualcomm та Apple підписали шестирічну ліцензійну угоду, яка почне діяти з 1 квітня 2019 року. Компанії продовжать спільну роботу в сфері розробки пристроїв з підтримкою мереж зв'язку п'ятого покоління (5G).

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