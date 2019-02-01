Intel призначила нового генерального директора компанії

Рада директорів корпорації Intel оголосила про призначення нового генерального директора компанії. Ним став Роберт (Боб) Свон, який тимчасово виконував обов'язки очільника "синього" чіпмейкера.

У компанії Intel Свон працює з жовтня 2016 року на посаді фінансового директора. Треба сказати, що всі його кар'єрні зигзаги долі пов'язані з фінансами, але ніяк не з виробництвом і, тим більше, з комп'ютерними технологіями (на низовому рівні), повідомляється на офіційному сайті Intel.

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Хто такий Роберт Свон? На зорі кар'єри він 15 років пропрацював в General Electric, займаючи ті чи інші фінансові посади. Потім були компанії Electronic Data Systems і TRW, компанія Webvan, де він послідовно працював директором з фінансів, директором по операціях і генеральним директором.

До приходу в Intel Роберт Свон працював операційним партнером інвестиційної компанії General Atlantic і був у раді директорів компанії Applied Materials (вперше і дуже близько до виробничої тематики Intel). А ще до цього він 9 років пропрацював фінансовим директором в компанії eBay, в якій, до речі , і зараз входить до складу ради директорів.



Роберт Свон – гендиректор Intel

Відсутність у Роберта Свона технічної освіти та досвіду не стали перешкодою на шляху у вирішенні виробничих та інших проблем Intel. Навпаки, досить непогані показники компанії за останні півроку вказують на те, що Свон може реалізуватися як глава мікропроцесорного гіганта.

Плани Свона на майбутнє компанії Intel. У своєму листі співробітникам він заявив, що компанія рухається колишнім курсом до централізованої обробки даних і не забуває про цінності ринку ПК. Також він готовий розширювати діяльність на нових фронтах від штучного інтелекту і машинного навчання до систем зв'язку нових поколінь. Обіцяє не підвести.

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Хто займе попередню посаду Свона? На посаду фінансового директора призначений віце-президент компанії з фінансових питань Тодд Андервуд.

Нагадаємо, 22 червня 2018 року компанія Intel неочікувано оголосила, що генеральний директор та очільник ради директорів Брайан Кржаніч після 5 років роботи на цій посаді подав у відставку та покинув корпорацію. Головною причиною такого рішення стало грубе порушення топ-менеджером внутрішніх правил Intel.

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