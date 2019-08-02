Intel розгорне "цінову війну" на ринку дискретних відеокарт

В 2020 році корпорація Intel планує вийти на ринок дискретних графічних прискорювачів та розпочати боротьбу з "ветеранами ринку" – AMD та NVIDIA. Процесорний гігант готується до цінової війни і почне з релізу споживчих відеокарт Arctic Sound із дуже привабливою ціною.

Як повідомляє Overclockers, про це днями розповів Раджа Кодурі, який обіймає посаду глави підрозділу Core and Visual Computing Group.

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Наша стратегія заснована на ціні, а не на продуктивності. Перша графіка буде доступна за 200 доларів, потім ми випустимо моделі з тією ж архітектурою, але з більшою ємністю пам'яті HBM для центрів обробки даних,

– зауважив Кодурі.

Чим мотивована така стратегія? Раджа Кодурі хоче повторити стратегію AMD, яку та використовувала при випуску графічних рішень на архітектурі Polaris (Radeon RX 400). Останні склали гідну конкуренцію середньорівневим NVIDIA Pascal, а топова Radeon RX 480 8GB була доступна за ціною від 230 доларів.

Після того, як Intel отримає свою користувацьку базу, вона розпочне випуск більших GPU, призначених як для ігрових ПК, так і для дата-центрів. Протягом найближчих двох-трьох років продукція Intel повинна охопити всі сегменти ринку дискретних відеоядер.

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