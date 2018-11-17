Intel та Microsoft зайнялися вирощуванням огірків

Компанія Microsoft стала лідером із вирощування культурних рослин в теплицях, якими управляє штучний інтелект. Виробник програмного забезпечення обрав для експерименту огірки, тому що їх роботизована культивація непогано відпрацьована.

Про це повідомляє портал VentureBeat.

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Розпочате, ще у вересні змагання штучних овочівників триватиме до грудня, коли будуть підведені остаточні підсумки. Змагання проводить голландський Університет Вагенінген, а беруть участь в ньому Intel, Microsoft і китайський холдинг Tencent. Четвертим учасником є ​​команда живих овочівників з Нідерландів, яка використовує технології, прийняті в тепличних господарствах цієї країни зараз.

Участь людей в роботі автоматизованих теплиць обмежується збиранням листя і збором врожаю. У людської команді, зрозуміло, вони більші.

Для чого Intel та Microsoft вирощують огірки – дивіться відео

На даний момент AI від Microsoft займає перше місце, слідом йдуть Tencent, люди і почесне четверте місце займає Intel. Швидше за все, це означає, що комп'ютерні системи вже зараз здатні справлятися з тепличним господарством, як мінімум, не гірше людей.

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